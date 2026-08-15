Josimar Alcócer se luce en Europa con su primer doblete (video de los goles)

Jossimar Alcócer fue protagonista en el duelo de hoy sábado entre su club Sparta Praga y el Teplice por la fecha cuatro de la primera división del fútbol checo. Su club triunfó 4-1, con esto consiguieron el segundo triunfo de la temporada en liga, después de haber derrotado al Zlin en la segunda jornada.

El legionario consiguió su primer doblete, así como su primera asistencia desde su llegada al fútbol checo procedente del Westerlo de Bélgica el pasado mes de julio.

El extremo asistió a Andy Irving en el segundo gol del partido que supuso la ventaja para el Sparta Praga. Además, consiguió un doblete, primero marcando al minuto 39 de cabeza luego de un centro del ecuatoriano John Mercado, y luego al minuto 84 después de recibir el balón en la banda lo condujo hasta el área en donde regateó a un defensa y definió en el primer palo del portero, finalmente salió de cambio al minuto 86. El extremo también fue amonestado por una falta al minuto 77.

Josi dokáže zamotat hlavu 🫨 pic.twitter.com/BuNpMny2We — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 15, 2026

El otro tanto del Sparta Praga fue obra del defensa central Tobias Guddal, mientras que el gol del Teplice fue anotado por Lukáš Mareček.

Con este triunfo, el equipo del tico marcha octavo de la liga de Chequia con 6 puntos, luego de un inicio de temporada irregular; se encuentran a 3 puntos del Slavia Praga, que es líder y tiene un partido menos. El próximo partido del Sparta será el próximo sábado frente al Artis, que actualmente marcha en el puesto 13 de 16.