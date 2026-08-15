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Josimar Alcócer se luce en Europa con su primer doblete (video de los goles)

Josimar Alcócer fue figura con doblete y asistencia en partido del Sparta Praga

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Por Alejandro Cerdas
Jossimar Alcócer luego de su segundo gol con el Sparta Praha
Jossimar Alcócer luego de su segundo gol con el Sparta Praha (Sparta Praga)







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Jossimar AlcócerLegionarioSparta PrahaFutbol europeo
Alejandro Cerdas

Alejandro Cerdas

Estudiante avanzado de periodismo en la Universidad de Costa Rica. Entusiasta de los deportes. Cocreador de Marcador Final, un canal de YouTube enfocado en ánalisis fútbolistico.

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