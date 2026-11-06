Joseph Joseph habla claro sobre Alajuelense, el futuro de Yerlan Sosa y el primer lugar en Centroamérica

Liga Deportiva Alajuelense arrastra un invicto de diez partidos, en los que se contabilizan los dos juegos en los que Bryan Ruiz dirigió al cuadro rojinegro de manera interina y los ocho duelos que ya suma Óscar Ramírez en su regreso.

El presidente del club, Joseph Joseph, ve la actualidad de su equipo, que ahora otra vez marcha en el primer lugar del ranking de clubes de Centroamérica y se siente esperanzado.

“Hay varios indicadores que nos hacen ver que hay algunos temas mejorando, también la defensa y diferentes cosas, eso nos hace estar un poco más positivos. Siempre hay campo para mejorar y vienen tres partidos muy importantes contra rivales directos en la lucha por la clasificación y por los primeros lugares”, expresó Joseph Joseph en FUTV.

Esas declaraciones las brindó antes del partido entre Escorpiones y Alajuelense. En la entrevista, le preguntaron cuál ha sido la enseñanza para el equipo, luego de que tras un breve paso de Ismael Rescalvo, regresó Óscar Ramírez luego de que el Macho decidió alejarse por un tiempo.

“Enseñanzas siempre hay, uno también tiene que ser humilde para reconocer. Lo importante es que ahora estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo Óscar y desearle lo mejor para lo que se viene”, apuntó.

El caso de Yerlan Sosa

Paralelo a los objetivos con el primer equipo, el desarrollo de los jóvenes también tiene importancia en Alajuelense y los reflectores hoy están puestos sobre Yerlan Sosa, que no es solo una promesa de la Liga, sino del fútbol nacional.

“Estamos muy contentos con la evolución de Yerlan y también tenemos varios muchachos en el CAR que estamos seguros que pueden dar un muy buen rendimiento. Ahora se viene el Mundial Sub-17 y esperamos tener presencia importante de jugadores de nosotros ahí, y hay que seguir en esa línea”, expresó Joseph Joseph.

Yerlan Sosa se une al festejo de Ronaldo Cisneros y Kenyel Michel en el partido entre Escorpiones y Alajuelense. (Jose Cordero/José Cordero)

Añadió que son casos que a él lo llenan de mucha felicidad y orgullo, pero afirma que tampoco pueden aflojar y que tienen que seguir esforzándose como dirigentes, buscando siempre la mejor formación para los muchachos.

“Y obviamente hablando con el área deportiva para cuando haya una oportunidad de verlos en la cancha, pues eso es la cereza en el pastel para su desarrollo”, indicó.

En el partido en el que Alajuelense selló su boleto a la final de la Copa Centroamericana, en uno de los palcos del Estadio Alejandro Morera Soto estaban representantes del Sturm Graz (Austria) y de Inter Miami. Eso da para pensar que el futbolista de 18 años pronto podría ser legionario.

Sin embargo, el presidente de la Liga prefiere ser cauteloso y hasta afirmó que prefiere bajarle el tono a ese tipo de cosas.

“Lo que puedo decir es que a hoy no hay nada concreto, no hay ningún documento con alguna oferta concreta, así que por ahora son puros acercamientos. Aunque suene feo, a este momento eso no tiene ningún valor.

Yerlan Sosa juega como si tuviera más experiencia en la Primera División. (Jose Cordero/José Cordero)

”Ya cuando haya algo concreto analizaremos si es la oportunidad correcta o si hay que esperar. Él es muy joven, así que tampoco hay que irse de bruces en la primera, pero sí hay que analizar cada oferta si llegan y ahí tomar la mejor decisión”, afirmó Joseph Joseph.

Además, el jerarca de la Liga cree que el Mundial Sub-20 del próximo año también será una vitrina importante para Yerlan Sosa y sus compañeros; al igual que ocurrirá con quienes irán Mundial Sub-17 de Catar que empezará dentro de unos días.

Dentro de la charla, a Joseph Joseph le consultaron si el estándar de Alajuelense es que la ficha de estos talentos cuesta $1 millón.

“Mire, no sé. Obviamente uno puede tener una cifra en mente, pero no es bueno decirlo públicamente. Tenemos un valor para cada uno, pero cada negociación es diferente y depende de cada negociación. Y ahí cada parte jala para su lado”, citó.

Una final más en Centroamérica

La presencia de Alajuelense en una final más en Centroamérica también fue tema de la conversación.

“Por supuesto, nos llena de orgullo, no se lo voy a negar. Son las últimas cinco finales consecutivas y son seis de las últimas siete. Pero bueno, todo eso es historia y ya pasado; ahora queremos ganar esta final. Es un título importantísimo, es uno de los objetivos grandes del semestre y ahora hay que enfocarse en esta nueva final”, subrayó.

Alajuelense cerrará la final de la Copa Centroamericana contra Cartaginés el 6 de diciembre en el Estadio Alejandro Morera Soto. (John Durán/Jdurán)

Concacaf acaba de publicar el último corte del ranking de clubes del área y la Liga recuperó el primer lugar.

“Participar en este tipo de torneos y seguir avanzando en las diferentes fases te va dando puntos y dichosamente alcanzamos ese primer lugar centroamericano en el ranking.

”Pero de nuevo, todo eso es historia; esos son temas fuera de la cancha. Ahora viene el 2 de diciembre un partido, el 6 de diciembre el otro, y nosotros tenemos que ir enfocados en ganar, en hacer nuestro mejor papel y no darle valor a cosas extracancha”, concluyó Joseph Joseph.