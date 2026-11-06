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Puro Deporte

Joseph Joseph habla claro sobre Alajuelense, el futuro de Yerlan Sosa y el primer lugar en Centroamérica

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense respondió varias consultas sobre el presente de su equipo

Saprissa vs. Alajuelense
Joseph Joseph, junto a otros integrantes de Alajuelense, fueron el domingo y el miércoles al Estadio Ricardo Saprissa para ver jugar a la Liga. Rafael Pacheco Granados
Fanny Tayver Marín