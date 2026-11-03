Concacaf actualiza el ranking de clubes: vea el top 10 de los mejores equipos de Centroamérica

Con la clasificación de Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana que se disputará en diciembre, la Concacaf publicó el nuevo ránking de clubes.

¿Sabe cómo marcha el top 10 de los mejores equipos de la región? En este último corte, los equipos que jugarán la final mejoraron sus posiciones.

El vigente tricampeón de Centroamérica desplazó a Olimpia de Honduras. Es decir, Alajuelense otra vez marcha a la cabeza del escalafón del istmo; mientras que Cartaginés superó al Deportivo Saprissa.

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