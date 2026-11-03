Concacaf actualiza el ranking de clubes: vea el top 10 de los mejores equipos de Centroamérica

Con la clasificación de Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana que se disputará en diciembre, la Concacaf publicó el nuevo ránking de clubes.
¿Sabe cómo marcha el top 10 de los mejores equipos de la región? En este último corte, los equipos que jugarán la final mejoraron sus posiciones.
El vigente tricampeón de Centroamérica desplazó a Olimpia de Honduras. Es decir, Alajuelense otra vez marcha a la cabeza del escalafón del istmo; mientras que Cartaginés superó al Deportivo Saprissa.
Un apunte destacado es que en ese listado de los mejores diez clubes de Centroamérica figuran cuatro equipos del fútbol de Costa Rica, cuatro clubes de Honduras, uno de Guatemala y uno de Panamá.
El ranking de clubes en Centroamérica
1. Alajuelense (Costa Rica): 1.174 puntos (+9 puntos).
2. Olimpia (Honduras): 1.170 puntos (-9 puntos).
3. Cartaginés (Costa Rica): 1.148 puntos (+13 puntos).
4. Saprissa (Costa Rica): 1.146 puntos (+6 puntos).
6. Herediano (Costa Rica): 1.136 puntos (-1 punto).
7. Municipal (Guatemala): 1.135 puntos (-2 puntos).
8. Plaza Amador (Panamá): 1.129 puntos (+2 puntos).
9. Motagua (Honduras): 1.122 puntos (-5 puntos).
10. Marathón (Honduras): 1.110 puntos (0 puntos).