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Puro Deporte

Fechas y sedes confirmadas para la final de la Copa Centroamericana entre Alajuelense y Cartaginés

Esto es lo que se sabe sobre la final de la Copa Centroamericana que se jugará pronto

Alajuelense y Cartaginés afrontarán un pulso de ida y vuelta en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.
Alajuelense y Cartaginés afrontarán un pulso de ida y vuelta en la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. La Nación
Fanny Tayver Marín

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Cartaginés harán posible lo que pocos visualizaban cuando comenzó la cuarta edición de la Copa Centroamericana y es que en esta ocasión habrá una final costarricense de carácter internacional.

Mientras que la Liga de Óscar Ramírez sueña con el tetracampeonato, el cuadro brumoso de Amarini Villatoro pretende destronar a los rojinegros y reinar en Centroamericana.

¿Qué pasará? No se sabe, habrá que esperar hasta diciembre, pero ya es un hecho que esta final abrirá en el Estadio José Rafael Fello Meza y que concluirá en el Estadio Alejandro Morera Soto.