Alajuelense vs. Motagua: A qué hora y cómo ver hoy quién será el otro finalista en Copa Centroamericana

Liga Deportiva Alajuelense recibe la noche de este jueves 29 de octubre a Motagua, en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. El juego arrancará a las 8 p. m. y será en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.

Esta serie se encuentra 0-0 y Óscar Ramírez y sus hombres quieren poner de nuevo a la Liga en otra final de Centroamérica y mantener intacto ese sueño de llegar a un tetracampeonato en la región.

Si la Liga clasifica a la final que será en diciembre, ocurriría lo que no se ha visto hasta ahora en este formato de la Copa Centroamericana y es que la lucha por el título sea entre clubes de un mismo país.

Ya Cartaginés hizo lo propio, al eliminar a Olimpia. Si Alajuelense logra el boleto superando a Motagua, ese honor de tener dos equipos en la final de Centroamérica recaería en el fútbol de Costa Rica.

Porque así se se dieron las finales en las tres ediciones pasadas y esta noche quedará conformada la llave para la lucha por el título en 2026:

2023: Alajuelense de Costa Rica vs. Real Estelí de Nicaragua (campeón Alajuelense).

2024: Alajuelense de Costa Rica vs. Real Estelí de Nicaragua (campeón Alajuelense).

2025: Xelajú de Guatemala vs. Alajuelense de Costa Rica (campeón Alajuelense).

2026: Cartaginés de Costa Rica vs. ¿Alajuelense de Costa Rica o Motagua de Honduras?

Alajuelense y Motagua se enfrentan de nuevo por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (La Nación/Diseño)

¿Cómo ver el partido Alajuelense vs. Motagua? Copiado!

El juego entre Alajuelense y Motagua pasará por la pantalla de ESPN y usted también puede sintonizarlo en la aplicación Disney+.

Si usted es amante de la radio, tiene la opción de elegir, pues Columbia (98.7 FM), Monumental (93.5 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

Además, tome en cuenta que en este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y que una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

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Los escenarios para Alajuelense y Motagua Copiado!

Alajuelense clasificará a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf si derrota a Motagua por cualquier marcador.

Si se registra un empate 0-0 es el único resultado que obligaría a tiempos extra, incluso penales, en caso de ser necesario. Si esto pasa, ya no aplica el gol de visita como criterio de desempate.

Si se presenta un empate con goles (1-1, 2-2, 3-3...), Motagua avanzaría a la final por el gol de visita. El equipo hondureño también se instalaría en la final si derrota a la Liga en la Catedral.

Esto dice Óscar Ramírez antes del partido Alajuelense vs. Motagua Copiado!

Óscar Ramírez expresó en rueda de prensa que el Motagua de hoy con relación al del año pasado ahora tiene mejores argumentos.

“Resalto el partido que nosotros hicimos allá, porque en algún momento el técnico de ellos se sentía seguro que con lo que había mejorado nos podía sacar o tener una diferencia. Fue muy importante que él entendiera que no, que estamos serios, que estamos con hambre de poder llegar a la final y que queremos hacerlo.

”También nosotros entendemos que ellos han mejorado y que puede ser un partido de pequeños grandes detalles. Si hay que llevarlo al tiempo extra y todo, pues tenemos que estar preparados. El tema de penales también, entonces esperemos que no sea así, poder hacerlo en los 90 minutos y darle una gran alegría a la afición”, afirmó Óscar Ramírez.

Óscar Ramírez dejó ver parte de lo que tiene en mente para el partido definitivo entre Alajuelense y Motagua, por el pase a a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. (Fanny Tayver Marín/La Nación)

Las palabras de Juan Pablo Añor antes del reto de Alajuelense Copiado!

Juan Pablo Añor acompañó a Óscar Ramírez en la rueda de prensa previa al juego entre Alajuelense y Motagua. Y confesó por qué este momento es tan especial para él, ante la posibilidad de jugar una final.

“La coloco seguramente de las más importantes porque sería mi primera final a nivel internacional. Entonces, yo creo que esa motivación está intacta, no solamente mía a nivel personal, sino el grupo también lo siente así”, apuntó Juanpi Añor.

Además, coincidió con Óscar Ramírez, al considerar que el partido de esta noche se va a resolver por pocos detalles.

“Ya se vio en la ida de dos equipos muy bien trabajados a nivel táctico, bastante concentrados en los aspectos pequeños que al final son los que te dan ese paso para estar en una final centroamericana. Creo que va a ser un partido así, muy igualado, muy disputado por ambas partes y esperemos que en este caso se dé para nosotros”, mencionó.

¿Quedan entradas disponibles? Copiado!

La respuesta a las 9 a. m. es que sí, pero son pocas en la localidad de popular norte, porque en los otros sectores ya están agotadas. Las últimas entradas las encuentra en boleterialaliga.com, pero el llenazo en la Catedral está garantizado.

🦁 ¡𝑯𝑶𝒀 𝑱𝑼𝑬𝑮𝑨 𝑳𝑨 𝑳𝑰𝑮𝑨! 🦁



🏆 | Copa Centroamericana

🔜 | Semifinal - vuelta 🆚 Motagua

🗓️ | Jueves 29 de octubre, 8:00pm

🏟️ | Alejandro Morera Soto

📺 | ESPN

🎟️ | ¡Últimas entradas! https://t.co/3J36mPRmQb#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/UecCXdrW90 — Alajuelense (@ldacr) October 29, 2026

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