Alajuelense vs. Motagua: A qué hora y cómo ver hoy quién será el otro finalista en Copa Centroamericana

Alajuelense y Motagua disputan este jueves un partido crucial en el Estadio Alejandro Morera Soto, pues solo uno avanzará a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf

Fanny Tayver Marín

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Liga Deportiva Alajuelense recibe la noche de este jueves 29 de octubre a Motagua, en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf. El juego arrancará a las 8 p. m. y será en el Estadio Alejandro Morera Soto, en Alajuela.








Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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