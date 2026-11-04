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Escorpiones vs. Alajuelense: La Liga vuelve hoy a la ‘Cueva’; solo hay una forma de ver este partido

Escorpiones y Liga Deportiva Alajuelense afrontan este miércoles un partido importante, en la jornada 15 del Torneo de Apertura 2026

Fanny Tayver Marín

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Liga Deportiva Alajuelense visita este miércoles 4 de noviembre a Escorpiones de Belén, en el Estadio Ricardo Saprissa. Este partido de hoy corresponde a la jornada 15 del Torneo de Apertura 2026 y el juego se torna importante para los dos clubes por razones distintas.








Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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