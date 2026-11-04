Escorpiones vs. Alajuelense: La Liga vuelve hoy a la ‘Cueva’; solo hay una forma de ver este partido

Liga Deportiva Alajuelense visita este miércoles 4 de noviembre a Escorpiones de Belén, en el Estadio Ricardo Saprissa. Este partido de hoy corresponde a la jornada 15 del Torneo de Apertura 2026 y el juego se torna importante para los dos clubes por razones distintas.

Ya Sporting metió presión desde la noche del martes con su triunfo frente a Pérez Zeledón. El equipo de Andrés Carevic llegó a 30 puntos y espera otros resultados para ver si culmina esta fecha como líder general.

Alajuelense llega al partido ante Escorpiones con 23 puntos y cuando arranque este duelo, ya se conocerá el resultado del juego entre Puntarenas y San Carlos, que será a las 6 p. m.

Óscar Macho Ramírez y sus hombres saben que no pueden dar un paso en falso por cómo se encuentra la tabla de posiciones; mientras que Escorpiones quiere aumentar su distancia contra un Pérez Zeledón que está sumido en el último lugar.

La Liga viene de empatar 0-0 contra Saprissa en el clásico nacional, en un partido que dejó a los rojinegros molestos, por fallar ocasiones claras y porque Abraham Madriz se convirtió en una muralla morada.

Mientras que Escorpiones consiguió un triunfo importante el viernes pasado por 2-3, en su visita ante Inter San Carlos.

Escorpiones y Alajuelense tendrán los focos de atención encima esta noche. (Prensa Alajuelense y Prensa Escorpiones/Cortesía)

¿Dónde puedo ver el partido Escorpiones vs. Alajuelense? Copiado!

El partido entre Escorpiones y Alajuelense que se jugará esta noche a partir de las 8 p. m. será transmitido en exclusiva por FUTV.

Si prefiere seguir el juego a través de la radio, puede sintonizar su emisora preferida, porque Columbia (98.7 FM) y Teletica Radio (91.5 FM) cuentan con los derechos de transmisión.

En este artículo de nacion.com encontrará la previa, luego las principales incidencias, y una vez concluido el juego, aquí mismo hallará la actualización con el relato final.

Escorpiones y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentarán en la jornada 15 del Torneo de Apertura 2026. (La Nación/Diseño)

Vea los partidos que le faltan a Alajuelense en el cierre de la fase regular Copiado!

4 de noviembre: visita a Escorpiones

7 de noviembre: recibe a Sporting

23 de noviembre: recibe a Cartaginés

29 de noviembre: visita a San Carlos

Vea los partidos que le faltan a Escorpiones en el cierre de la fase regular Copiado!

4 de noviembre: recibe a Alajuelense

8 de noviembre: visita a Cartaginés

20 de noviembre: recibe a San Carlos

29 de noviembre: visita a Herediano

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Las entradas para el partido Escorpiones vs. Alajuelense Copiado!

Escorpiones informó en sus redes sociales que las entradas para el partido de esta noche contra Alajuelense usted puede adquirirlas desde la 1 p. m. en la boletería del Estadio Ricardo Saprissa. Los boletos tienen un costo de ¢8.000.

Los árbitros del partido Escorpiones vs. Alajuelense Copiado!

Adrián Chinchilla al centro, asistido por Enmanuel Alvarado y Jonathan Obregón. Cuarto árbitro: Cristopher Ramírez. VAR: Brayan Cruz. AVAR: Yazid Monge.

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