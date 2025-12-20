José Saturnino Cardozo hace un movimiento maestro que pone a hablar a México

El paraguayo José Saturnino Cardozo, técnico del Municipal Liberia, no pierde el tiempo y busca afinar su plantel de cara al próximo campeonato.

Cardozo, quien hace una semana renovó con los liberianos y estará al frente del equipo durante el Torneo de Clausura 2026, mueve las fichas y ya son cuatro los cambios que presenta el cuadro aurinegro.

Uno de ellos, el más sonado, incluso tuvo repercusión en México, donde el diario Récord de ese país anunció el fichaje de un mexicano como una bomba para Liberia.

“‘Cubo’ Torres reaparece como fichaje bomba en este club”, destacó Récord en el título de la nota, donde informó que Erick “Cubo” Torres regresa a la provincia de Guanacaste, ahora con Liberia.

“La llegada del exseleccionado mexicano representa una de las apuestas más relevantes del club en el actual mercado de fichajes, al tratarse de un futbolista con experiencia internacional y recorrido en distintas ligas del continente. La directiva de Liberia destacó que el arribo de Torres responde a la necesidad de sumar liderazgo, gol y jerarquía en el frente ofensivo”, informó Récord.

José Saturnino Cardozo ya conocía al “Cubo” en México; lo enfrentó cuando el paraguayo dirigía a Chivas y Erick Torres jugaba con Xolos. Ese conocimiento del “Diablo Mayor” permitió que Cardozo conversara con el “Cubo”, le expresara que quería tenerlo en el equipo y el atacante diera el sí para unirse a Liberia.

El “Cubo” Torres firmó por un año y medio con Municipal Liberia. Llega proveniente de Sporting FC.

“¡Bienvenido a la familia AuriNegra! Damos la más cordial bienvenida a Erick ‘Cubo’ Torres, delantero mexicano que se une a nuestro club, proveniente de Sporting, por un periodo de año y medio. ¡Te deseamos muchos éxitos y que vengan muchos goles defendiendo nuestro escudo!”, escribieron desde el cuadro guanacasteco para recibir al exChivas de Guadalajara, quien vivirá su tercera experiencia en Costa Rica.

Erick Torres dejó Sporting y regresa a Guanacaste para jugar con Liberia. Aquí junto a su esposa Nicole Jacob. (Erick's Flicks / Instagram Erick Torres/Fotografía)

Tras su paso por Sporting, el “Cubo” finalizó una breve etapa de cinco meses con los josefinos, donde disputó 15 partidos, marcó 5 goles y dio 2 asistencias, números que terminaron maquillando una campaña muy pobre de los blanquinegros en el Apertura 2025.

Liberia resaltó que Torres será el sétimo mexicano en defender la camiseta del equipo.

Jonathan De León, Raúl Vidal, Adrián Garza, Jesús Henestrosa, Joaquín Alonso Hernández, Antonny Monreal (portero) y Erick “Cubo” Torres son los aztecas que han pasado por Liberia.

Erick es el primer refuerzo de los pamperos, quienes finiquitaron contrato con Keysher Fuller, Barlon Sequeira y Johan Cortés.

“Cubo” Torres, de 31 años, cuenta con una amplia trayectoria que incluye pasos por clubes como Chivas de Guadalajara, Houston Dynamo, Pumas, Atlas y equipos del fútbol estadounidense y centroamericano. En Costa Rica jugó con Guanacasteca y Sporting FC. En la Liga Promerica registra 15 goles y 3 asistencias en 33 partidos.