José Saturnino Cardozo enfurece ante los fallos de su equipo, que roza el último lugar del Torneo Clausura

De lograr una victoria histórica como visitante en el Torneo de Copa a caer estrepitosamente en casa por el Torneo Clausura 2026; de ser protagonista y clasificar a las semifinales del Apertura 2025 a rozar el último lugar en el actual certamen.

El entrenador paraguayo José Saturnino Cardozo no pudo ocultar su enojo y frustración por la presentación de su equipo ante sus aficionados, quienes salieron decepcionados por el desempeño mostrado.

Municipal Liberia perdió por goleada 1-4 ante Puntarenas FC, equipo que consiguió su primera victoria del presente torneo.

Los pamperos venían de vencer 0-1 a Alajuelense en el Torneo de Copa, en un gran partido, pero frente a los porteños todo fue lo contrario, al quedarse con un hombre menos desde los 17 minutos tras la expulsión de Waylon Francis.

“Quedar con un hombre menos ante un rival que maneja bien la pelota y es dinámico pues… la expulsión siempre perjudica el funcionamiento, porque estábamos 0-0. Si a lo mejor en ese momento perdíamos 3-0, no hay nada que excusarse. Uno nunca sabe qué habría pasado 11 contra 11”, aseguró Cardozo.

Sin embargo, para el estratega guaraní, el quedarse con un jugador menos no fue decisivo, ya que observó varias deficiencias en su plantel.

“Defensivamente, fuimos un equipo que sufrió mucho por la velocidad del rival. Lo que tenemos que ver es la realidad: perdimos 4-1 y, más allá de la expulsión, no nos podemos regalar tan fácilmente ni permitir que nos anoten goles con tanta facilidad. Es corregible, pero el rival también tuvo la facilidad de jugar con un hombre más”, añadió Cardozo.

Sin ambición y jugadores lesionados

El “Diablo Mayor”, en la conferencia de prensa posterior al partido, fue contundente y muy puntual al señalar los errores cometidos por sus jugadores.

“Nos faltó en defensa, dimos muchas ventajas. No tuvimos respuesta más allá de quedarnos con un hombre menos. Los recorridos y las coberturas hay que hacerlas. Los goles del rival llegaron con pelotas largas, nos ganaron las espaldas y eso no tiene que ver con la expulsión. Teníamos que tener respuesta a todo”, agregó.

José Saturnino también dio a conocer un detalle que no comprende cómo pudo haber ocurrido en el club y que repercutió en el arranque del campeonato.

“Las nuevas contrataciones no llegaron bien y la responsabilidad fue nuestra. Hubo jugadores lesionados y eso me molestó mucho, ya que la exigencia es igual para todos. Malcon Pilone salió al pagar la cláusula del contrato y trajimos a Yoserth Hernández, quien se lesionó. Hoy estuvo en la banca sin entrenar, porque tenemos muchas bajas”, afirmó Cardozo.

El paraguayo no comprende qué pasó con el funcionamiento del equipo y cómo pasaron de vencer a Alajuelense en el Torneo de Copa, jugando con futbolistas juveniles, a perder en casa ante el colero del certamen.

“Ante Alajuelense el equipo tuvo presencia, gallardía en la cancha, ganamos bien en una cancha donde hacía tiempo no se ganaba. Pero ante Puntarenas fuimos vulnerables. En la charla hablé con los jugadores, más allá de jugar más de 80 minutos con 10 hombres”, manifestó.

Otros temas que tienen inconforme al estratega paraguayo son la posición del equipo en el campeonato y el alejamiento de los puestos de privilegio. Actualmente, tienen cinco puntos y son antepenúltimos, superando a Sporting y Guadalupe que suman 4.

“Es preocupante estar en las últimas posiciones, más para mí que me gusta competir. Me preocupa el funcionamiento del equipo y el rendimiento de algunos jugadores. Seguiremos con la misma línea de trabajo y buscaremos mejorar y recuperar nuestra mejor versión”, concluyó Cardozo.