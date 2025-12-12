José Miguel Cubero vuelve a un equipo de Primera División

José Miguel Cubero fue contratado por un club de la máxima categoría.

En plena época de cambios, cuando los clubes comienzan a replantearse objetivos y trazarse metas para 2026, José Miguel Cubero forma parte de las primeras contrataciones que se dan en los equipos de la máxima categoría.

Aunque ya era asesor deportivo, el exfutbolista ahora regresa de manera oficial a Sporting, en el cargo de gerente deportivo.

“Cubero será el responsable de liderar el proceso de elección del nuevo director técnico, así como de definir las incorporaciones y las salidas del club para la próxima temporada”, detalló Sporting en un comunicado oficial.

Después de que Ignacio Hierro salió de Sporting para convertirse en el director de selecciones nacionales de la Federación Costarricense de Fútbol —donde acaba de ser cesado—, el club albinegro nombró en ese cargo a José Mena Campbell, quien ejercía la dirección de desarrollo de fútbol en el club.

Pero ahora la gerencia deportiva la asume José Miguel Cubero, quien desde su época como futbolista se preparó para lo que seguiría después de su etapa como jugador.