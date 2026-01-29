Puro Deporte

José Giacone resalta una acción arbitral y la usa como alerta para sus jugadores

El entrenador del Herediano, José Giacone, aseguró que su mensaje puede verse como una crítica o una observación

Por Juan Diego Villarreal
Herediano recibió a Puntarenas FC, en partido de la Jornada 5, Torneo de Clausura 2026.
El técnico del Herediano, José Giacone, aseguró en tono irónico que los árbitros tienen nuevas directrices para el Torneo Clausura 2026. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







