José Giacone resalta una acción arbitral y la usa como alerta para sus jugadores

El técnico del Herediano, José Giacone, aseguró en tono irónico que los árbitros tienen nuevas directrices para el Torneo Clausura 2026.

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, agradeció el esfuerzo de sus jugadores por regresar a la victoria y mantenerse en la lucha por el liderato del Torneo Clausura 2026.

El triunfo 2-1 frente al Puntarenas FC, en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, permitió a los florenses llegar a 12 puntos, superando al Cartaginés, que suma 10, y dejando atrás la derrota 1-0 sufrida ante el Municipal Liberia.

“Siempre hablamos de que el partido que viene es el más importante. Este, después de una derrota en Liberia, lo era aún más para nosotros. Enfrentamos a un Puntarenas FC bien dirigido, que el torneo pasado le sacó los seis puntos al Herediano, por lo que para nosotros fue una revancha”, comentó Giacone.

Sin embargo, el estratega argentino, en la conferencia de prensa, después del juego ante el PFC, también se refirió al arbitraje, al considerar que, en los partidos, se está dejando de pitar una acción que debe servir de alerta para sus jugadores.

La jugada se originó tras el gol del Puerto, al minuto 51, cuando Daniel Colindres empujó en el área a Getsel Montes, quien cayó al suelo. La acción fue aprovechada por el paraguayo Renzo Carballo, quien superó a Keyner Brown y marcó el 2-1 para los porteños.

Aunque la acción fue reclamada por los jugadores florenses e incluso provocó la expulsión del preparador físico del Team, Manuel Víquez, la anotación fue validada por el árbitro central, Josué Ugalde, sin necesidad de la intervención del VAR.

“A mí no me gusta hablar del arbitraje. Para mí, Josué Ugalde es uno de los mejores árbitros que hay, pero me parece que hay una directriz. Observo que en todos los partidos parece que ya no se cobran los empujones. Veo que los delanteros empujan claramente a los defensas y no se pitan esas acciones”, dijo Giacone.

El estratega comentó, en tono irónico, que de ahora en adelante habrá que adaptarse a las nuevas normas que se establecen desde arriba.

“Antes nos quejábamos porque faltaba intensidad y los árbitros cortaban el juego a cada rato. Está bien que se le dé dinámica y que no se pite el simple roce, porque es un deporte de permanente contacto físico. Sé que hay que tener una buena interpretación, pero estoy viendo que los empujones no se están sancionando y hay que adaptarse”, añadió.

Para José Giacone, de ahora en adelante deberá ser muy claro con sus futbolistas para que no se vean sorprendidos.

“No sé si es una crítica o una observación, pero habrá que adaptarse a estas nuevas circunstancias. Los defensas no se pueden confiar; si los empujan, hay que seguir corriendo y marcando para no sufrir las consecuencias”, concluyó Giacone.