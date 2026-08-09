José Giacone no se guarda nada para buscar ante Alajuelense su primera victoria en el campeonato

El entrenador del Herediano, José Giacone, a su llegada este domingo al estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, para el duelo ante Alajuelense.

El entrenador del Club Sport Herediano, José Giacone, apostó este domingo por un equipo experimentado para enfrentar a Alajuelense en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, una fórmula que ya le dio resultados positivos al ganar la Supercopa y la Recopa.

Giacone hizo ingresar a Eduardo Juárez, Emerson Bravo y Haxzel Quirós, mientras que dejó en el banquillo a Aarón Suárez, quien fue titular en los dos últimos compromisos ante Inter San Carlos y Alianza por la Copa Centroamericana.

El Herediano alinea con Dany Carvajal; Haxzel Quirós, Getsel Montes, Keyner Brown, Darryl Araya; Sergio Rodríguez, Eduardo Juárez, Emerson Bravo, Keysher Fuller; Elías Aguilar y Marcel Hernández. Director técnico: José Giacone.

En el banquillo quedaron a la espera Allan Cruz, Luis Ronaldo Araya, Reggy Rivera, Everardo Rubio, Aarón Murillo, Aarón Suárez, Santiago Vargas, Abner Hudson, Anthony Walker y Randall Leal.