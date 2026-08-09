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José Giacone no se guarda nada para buscar ante Alajuelense su primera victoria en el campeonato

El técnico del Herediano, José Giacone, apuesta por un once estelar y experimentado para enfrentar a Alajuelense

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs. Alajuelense
El entrenador del Herediano, José Giacone, a su llegada este domingo al estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, para el duelo ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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