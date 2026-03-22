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José Giacone le gana por primera vez a Óscar Ramírez y se acuerda de Hernán Medford: ‘Hoy sí puedo rajar’

El técnico del Herediano, José Giacone, no pudo ocultar su felicidad tras vencer a Alajuelense y volver al liderato

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Por Juan Diego Villarreal
21/03/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 13 del torneo de clausura entre el Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.
El técnico José Giacone aseguró que merecían marcar más goles ante Alajuelense y tener una victoria más amplia. (Jose Cordero/José Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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