José Giacone le gana por primera vez a Óscar Ramírez y se acuerda de Hernán Medford: ‘Hoy sí puedo rajar’

El técnico José Giacone aseguró que merecían marcar más goles ante Alajuelense y tener una victoria más amplia.

Sin caer en el triunfalismo, el técnico del Herediano, José Giacone, no pudo ocultar su alegría tras derrotar 2-1 a Alajuelense; de paso, le envió un mensaje indirecto al entrenador del Saprissa, Hernán Medford, y recupera el liderato del Torneo Clausura 2026.

Medford había asegurado que el Saprissa le pasó por encima al Herediano, tras vencerlo 2-1 en el estadio Ricardo Saprissa, frase con la que Giacone no estuvo de acuerdo.

“Hoy yo sí puedo rajar de que le pasamos por arriba a la Liga. Hoy sí puedo rajar porque de verdad fue así. Merecimos más goles y la realidad es esa. Merecimos muchos más goles, pero el gol se nos negaba: pegaba en el travesaño, pasaba por la raya, el portero intervenía. El equipo mostró su mejor versión”, dijo Giacone.

La victoria le dio confianza a Giacone, quien insistió en que, por lo realizado en el campeonato, merecen el primer lugar.

“Era una victoria que ocupábamos. Creo que el Herediano presentó su mejor versión, una versión de ataque por todo lado. Desde que empezó el partido ellos encontraron el gol y, a partir de allí, dominamos. En el primer tiempo el equipo se asentó y jugamos muy bien”, afirmó.

Pese al triunfo, el timonel rojiamarillo comentó que el equipo debe mantenerse humilde para seguir por la misma senda.

“Debemos siempre salir ‘mordidos’, como en este partido. Debemos tener esa intensidad. Fuimos machacando al rival y la entrega de los jugadores fue maravillosa. Se entregaron, dieron el máximo y tuvieron una gran actitud”, manifestó Giacone.

Para José Giacone, el partido también fue muy especial, pues fue la primera vez que le ganó a su colega Óscar “Macho” Ramírez. En los cinco compromisos anteriores, Ramírez había ganado cuatro y uno terminó empatado.

“Óscar Ramírez es un técnico muy calificado. Es la primera vez que le gano y estoy feliz. Sé lo que trabaja. Lo sigo desde que yo dirigía en la Universidad de Costa Rica. Óscar es uno de los mejores entrenadores de este país y le tengo un gran respeto”, agregó.

Para el entrenador florense tampoco se pueden echar las campanas al aire, ya que la Liga es un muy buen equipo y actualmente está diezmado.

“La Liga viene con algunos problemas, por lo que no hay que agrandarse; hay que seguir de la misma manera. Esto no es una carrera de 100 metros, por lo que debemos mantener el ritmo, porque aún falta mucho”, concluyó Giacone.