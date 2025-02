José Giacone: ‘Es una derrota dolorosa, pero competimos’

El Deportivo Saprissa no cumplió. Una vez más, se quedó en el camino en la Copa de Campeones de la Concacaf. Perdió 2-0 contra el Vancouver Whitecaps, 3-2 en el global, y sigue con una enorme deuda en el plano internacional.

José Giacone, técnico de Saprissa, dio sus impresiones del partido en la conferencia de prensa. Se mostró dolido, pero no le achacó nada a sus jugadores, de quienes dijo que lo dieron todo.

- Otra vez se intentó, pero no alcanzó. ¿Qué falta para ganar una serie de estas?

- Es una derrota dolorosa ante un equipo que es muy fuerte a nivel de inversión, pero competimos. Los jugadores dejaron todo en la cancha y no les puedo reclamar falta de esfuerzo, porque se entregaron. Cometimos algunas distracciones que nos llevaron a este resultado. Al final, presionamos y metimos al rival en su marco, pero debemos seguir creciendo. Para competir, debemos trabajar e identificar algunas cosas. Sobre los cambios, ofensivamente hice los que tenía; los pusimos a todos, pero al final no pudimos concretar en el último remate.

- ¿Este resultado es un fracaso en su gestión y compromete su futuro en el club?

- No es un fracaso, pero hay que trabajar y crecer para que el equipo compita internacionalmente. Se nos negó el resultado por esas cosas del fútbol, pero competimos bien y no siento que sea algo que dictamine nada a futuro. El equipo se entregó al cien por ciento y seguimos adelante.

José Giacone, técnico del Deportivo Saprissa, dijo que no fracasó en la Copa de Campeones de la Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

- ¿Qué sensación le deja el resultado?

- Es doloroso. Todos queríamos sacar la serie, nos visualizábamos en la otra fase y dimos todo. Uno deja todo, pero hay que levantarse para volver a competir. Se entregó todo.

- ¿Cuál fue su plan en el partido?

- Empezamos apretando al rival, buscando el gol. Provocamos algunos errores de presión sobre el portero, que no pudimos capitalizar con gol. Luego ellos nos metieron en un bloque y no pudimos salir. Empezó el segundo tiempo, recibimos el gol, nos distrajimos y eso condicionó el juego. Luego, con las variantes, cambiamos el sistema, atacamos por las bandas y tuvimos situaciones de gol, pero no tuvimos la suerte, y nos vamos con el dolor de la derrota.

- ¿Cuánto puede calar esta eliminación en la confianza de la afición hacia usted?

- En estas situaciones donde se pelean partidos internacionales y quedamos eliminados, venimos de un repunte en un par de partidos y ahora peleamos hasta el final. El mensaje es no rendirse, seguir peleando. Hemos recuperado a muchachos que no venían en su mejor nivel, y ahora nos enfocamos en lo que resta del torneo nacional para pelear por el primer lugar y luego obtener el campeonato.

