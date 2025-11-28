Puro Deporte

Jonathan McDonald habla de la huelga en San Carlos y envía fuerte mensaje a sus compañeros

Jonathan McDonald y el resto del plantel superaron la huelga de dos días y se preparan para enfrentar al Herediano

Por Juan Diego Villarreal
Jonathan McDonald se reincorporó a San Carlos.
Jonathan McDonald volvió a los entrenamientos, al igual que el resto de sus compañeros en San Carlos, tras dos días de huelga por atrasos salariales. (Prensa San carlos/Prensa San carlos)







