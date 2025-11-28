Jonathan McDonald habla de la huelga en San Carlos y envía fuerte mensaje a sus compañeros

Jonathan McDonald volvió a los entrenamientos, al igual que el resto de sus compañeros en San Carlos, tras dos días de huelga por atrasos salariales.

Un grupo más unido y comprometido es lo que visualiza el delantero Jonathan McDonald, tras superar la Asociación Deportiva San Carlos la huelga de dos días, en la cual no entrenaron por atrasos salariales.

El capitán de los Toros del Norte aseguró que fue una semana atípica, algo que no venía ocurriendo en el club, por lo que después de llegar a un acuerdo con la administración se preparan para afrontar el partido ante el Herediano este sábado 29 de noviembre, a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

“Hubo momentos de tensión, pero hemos podido sobrellevar la situación y se llegó a buen destino. Para un grupo de muchachos fue difícil por la situación económica, pero creo que después de todo lo que pasamos, el grupo salió fortalecido al superar cosas como estas (la huelga)”, expresó McDonald.

Jonathan, quien atendió a la prensa tras el entrenamiento de este viernes en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada, aseguró mediante el departamento de prensa del club, que aprovecharon el tiempo para realizar estudios de video con el fin de corregir errores de cara al duelo frente a los florenses.

“Durante el parón por la Selección Nacional, por casi 20 días con Wálter (Centeno), se entrenó en una especie de doble sesión. Apelamos mucho al trabajo acumulado para afrontar los próximos partidos. Se trabaja con la misma metodología y no va a cambiar el sistema solo porque es el Herediano”, añadió McDonald.

Al consultarle al artillero norteño sobre el rumor de que algunos compañeros desean finiquitar su contrato al concluir la temporada, aseguró que es una decisión personal, pero también habla del tipo de profesional que es cada jugador.

“Entiendo a esos compañeros, pero deben analizar su futuro inmediato. Si toman la decisión de irse y se marchan como Yurguin Román, José Rodríguez Chiroldes o Dany Carvajal a un equipo de los llamados grandes, a pelear campeonatos y cosas importantes, es una decisión sensata”, indicó McDonald.

Apelar al orgullo y el escudo

Posteriormente añadió: “Pero si se van a otros lugares donde no tienen la misma comodidad y un lugar bonito y tranquilo para vivir, es una decisión meramente personal. Yo apelo a que lo mediten y a defender este escudo, que bien o mal nos ha dado de comer: a mí por casi tres años y a otros por algunos meses”.

Jonathan también recordó que todos los jugadores firmaron un contrato profesional y no uno basado en minutos jugados en la cancha.

“Es cierto que en las últimas semanas vivimos situaciones atípicas, pero no es justo decir que si no me pagan no juego y no me comprometo. En este momento uno se da cuenta qué tan profesional es el compañero que está a la par”, manifestó McDonald.

Para finalizar, el exdelantero de Alajuelense y Herediano agregó: “Hay que ser inteligentes y saber que la decisión que se tome puede repercutir en el futuro. Creo que sería mezquino cerrar la puerta en San Carlos, un equipo que siempre pelea puestos de clasificación y campeonatos. Apelo a la honestidad deportiva de cada uno”.