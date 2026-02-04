Javon East comete otro grave error en Israel: ‘No tenía intención de lastimar a nadie’, dice su agente

A Javon East los aficionados del Hapoel Haifa no lo quieren ver ni en pintura. Cometió un grave error, se disculpó y, un día después, volvió a equivocarse, por lo que se hunde en la polémica.

East es jugador del Haifa desde enero del 2025 y tiene contrato con el club hasta el 30 de junio del 2026. Los medios de Israel informaron que el jamaiquino firmó con el Hapoel Beer Sheva; incluso se publicaron fotos del atacante con el uniforme completo, aún bajo contrato con el Hapoel Haifa.

La polémica se desató. Haim Silvas, entrenador del Haifa, dijo en el medio Sports Rabbi que el club se respeta y que Javon actuó con falta de tacto.

Javon ofreció disculpas a los aficionados en su cuenta de Instagram, donde lamentó lo sucedido.

“No fue mi intención irrespetar al club o a los fans. Yo quiero y respeto a todos ustedes porque me han mostrado mucho amor y apoyo desde el primer día que firmé. Realmente lo siento desde el fondo de mi corazón”, indicó en la historia publicada el lunes anterior.

Javon East se puso la camiseta del Hapoel Beer Sheva en Israel mientras todavía era jugador del Hapoel Haifa por lo que tuvo que ofrecer disculpas. (Tomada de X/Tomada de X)

Pero la polémica se hizo mayor horas después, cuando Javon East borró todo rastro del Hapoel Haifa en redes sociales. Los aficionados quieren que se vaya de inmediato del equipo.

“Hay cosas que dependen más de mí y menos de mí. Lo que él haga en redes sociales es lo de menos. Quería que se disculpara, porque no tenía intención de lastimar a nadie. Al final, tuvo una corazonada, y no se puede discutir con los sentimientos, eso es asunto suyo”, aseguró Yinon Botvia, representante de Javon, en declaraciones a One, uno de los principales medios de comunicación en Israel.

A Botvia le preguntaron qué pasará con Javon, dónde va a jugar, y el agente dijo que hace unos días era optimista con el traspaso, pero parece que el Hapoel Haifa no ha encontrado un sustituto.

“Según ellos (club actual), solo cuando encuentren un relevo le permitirán irse. Espero por su bien que encuentren al delantero que buscan”, afirmó el agente de Javon.

Javon East firmó con el Hapoel Beer Sheva en Israel, teniendo contrato con el Hapoel Haifa. Se disculpó, pero luego borró de sus redes sociales, sus fotos con el Hapoel Haifa. (Tomada de X/Tomada de X)

Yinon Botvia añadió que Yoav Katz, propietario del Hapoel Haifa, está enfadado con Javon, pero aclaró que en setiembre conversaron con él y no quiso renovarlo.

“No fichó al jugador cuando pudo; hablamos de renovarle el contrato en setiembre. No se concretó. Así están las cosas. Podés estar enfadado por el anuncio del Beer Sheva, pero no podés culpar a una sola persona”, dijo Botvia, en alusión a que la culpa no es solo de Javon East.

El Hapoel Beer Sheva quiere la libertad de East. Yoav Katz quiere que cumpla el contrato hasta junio o que el Beer Sheva le dé una buena suma de dinero y al menos un jugador para que Javon se marche de una vez.

Javon está separado del equipo; no puede partir antes de junio si no hay acuerdo entre los dos clubes. Quizá Javon firmó antes de tiempo con el Beer Sheva, pero las fotos se filtraron y, para los aficionados del Hapoel Haifa, no hay disculpa que valga.