“La prioridad era el primer equipo, no es que no me interesa que el alto rendimiento tenga buenos resultados, es que este es un proceso de aprendizaje, es que es un proceso y los jugadores estaban con la Primera División, estaban siendo tomados en cuenta, debutaron cuatro o cinco muchachos. Don Hernán se sintió incómodo de que la colaboración no era fluida, estábamos dentro del mismo club, no era algo de un favor, no era que estábamos en otro equipo, éramos de los mismos”.