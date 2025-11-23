Jafet Soto sorprende al alinear a hijo de una de las grandes figuras de Herediano

El técnico Jafet Soto alineó un equipo experimentado para enfrentar al Deportivo Saprissa.

El técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, tomó la decisión de alinear este sábado 22 de noviembre, al hijo de una de las grandes figuras del cuadro florense, en el once estelar ante el Deportivo Saprissa, a partir de las 8 p. m., en el reducto morado.

Jafet, quien salió con un equipo muy ofensivo, tomo la decisión de poner desde el arranque a Nick Bennette, hijo de Jewisson Bennette Grant y hermano de Jewisson Bennette, mundialista de Qatar 2022 y quien actualmente juega en Ucrania.

Nick Bennette tiene 17 años y debuta en la máxima categoría.

El Team alineó con: Aarón Cruz, Sergio Rodríguez, Keyner Brown, Getsel Montes, Darril Araya, Haxzel Quirós, Yurguin Román, Nick Bennette, Elías Aguilar, Jurguens Montenegro y Bryan Rubio.

En el banqiuillo quedaron: Dany Carvajal, Marcel Hernández, Yeltsin Tejeda, Joshua Navarro, Sebastián López, Juan Luis Pérez, Aarón Murillo, Eduardo Juárez, Emerson Bravo y Ronaldo Araya.