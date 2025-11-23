Jafet Soto: ‘Fuimos superiores y vemos a un equipo fuerte’

Jafet Soto, técnico de Herediano, terminó tranquilo con el empate 1-1 contra Saprissa. Quizá no estaba complacido, porque quería la victoria, pero resaltó el trabajo de sus futbolistas en el terreno de juego.

Los rojiamarillos remaron contra la corriente, perdían 1-0 y al cierre, tras un error de Esteban Alvarado, lograron el empate por medio de Marcel Hernández.

“Quiero felicitar a mis jugadores porque hicieron un gran partido. Fuimos superiores, tuvimos muchas opciones de gol y supimos solucionar en el juego. Hace mucho no hacíamos un partido como el que hicimos, con esa convicción y espíritu. Debemos seguir luchando a ver hasta dónde nos alcanza", dijo Jafet Soto en la conferencia de prensa, luego del compromiso.

- ¿El encuentro le dejó algún sinsabor y por qué no estuvo Kenneth Vargas?

- No tuve ningún sinsabor, más bien estoy satisfecho con el equipo. Se los dije a ellos (jugadores) en el vestidor, se jugó como trabajamos en la semana, se hizo lo que se laboró en estos 20 días de receso. Vemos a un equipo fuerte físicamente, que aprovechó el parón para mejorar y como dije antes, vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. El sábado próximo jugamos contra San Carlos un encuentro determinante y por eso invito desde ya a la afición para que nos acompañe.

“Es nuestro tercer partido sin perder y eso da confianza para hacer un cierre espectacular, bueno. Sobre Kenneth Vargas, estuvo concentrado, pero tuvo un tema médico, un malestar y debió salir de la concentración y no lo pudimos traer. No estaba al cien por ciento”.

- ¿Cómo ve el panorama de mejora que tiene Herediano en ofensiva?

. Muy bien el rendimiento de todos viene subiendo. Perdimos pocos duelos individuales y ganamos muchos y eso habla de que estamos fuertes y conscientes de lo que nos jugamos. Marcel entra con una disposición espectacular, Jurguens (Montenegro) hizo un buen trabajo por la banda, debutamos otro jugador joven, un chico de 17 años y en esta cancha que es difícil y jugó un partidazo.

Jafet Soto, técnico de Herediano, resaltó la entrega de sus jugadores. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

- ¿Los jugadores han estado haciendo lo que usted les pide?

- Siempre me han hecho caso, de repente tal vez, el jugador toma decisiones en la cancha y a veces nos equivocamos. Cuando uno jugó también le pasó lo mismo, pero siempre ha sido un equipo muy disciplinado. En algunas situaciones faltaba más trabajo, que este equipo ya está acostumbrado, durante 16 años de como entrenamos y hemos venido mejorando en aspectos más científicos. Ya sabemos lo que el plantel necesita y vamos a ser muy exigentes con el entrenador que llegue, porque debe adaptarse él a nuestra forma de jugar y de entrenar.