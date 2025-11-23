Puro Deporte

Jafet Soto: ‘Fuimos superiores y vemos a un equipo fuerte’

El timonel rojiamarillo aseguró que tuvieron muchas opciones de gol

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro y Juan Diego Villarreal

Jafet Soto, técnico de Herediano, terminó tranquilo con el empate 1-1 contra Saprissa. Quizá no estaba complacido, porque quería la victoria, pero resaltó el trabajo de sus futbolistas en el terreno de juego.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Deportivo SaprissaHeredianoJafet Soto
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.