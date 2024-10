¿Jafet Soto está interesado en el regreso de Jefferson Brenes al Herediano?

El entrenador y presidente del Herediano, Jafet Soto Molina, considera que el juego ante el Cartaginés, este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, será decisivo en las aspiraciones del club para avanzar a las semifinales del Torneo de Apertura 2024.

Jafet opina que los brumosos serán un rival complicado, ya que con 21 puntos ocupan la cuarta casilla, mientras que el Team tiene 20, de ahí la importancia de una victoria en casa.

Sin embargo, Soto también habló sobre el caso del volante Jefferson Brenes, quien aún no ha renovado su contrato con el Saprissa, y explicó si tendría cabida nuevamente en el cuadro rojiamarillo.

- ¿Cuál es el análisis que hace del juego ante el Cartaginés? Copiado!

- Es un partido determinante en la tabla de posiciones. Son tres puntos muy importantes para nosotros y vamos a recibir a un equipo grande como se merece, intentando presentar el mejor once en el aspecto físico y táctico, después de haber hecho un gran desgaste durante estas dos últimas semanas.

- ¿Visualiza rotaciones para el juego ante el Cartaginés? Copiado!

- No soy tanto de rotaciones, pero sí de cambios de acuerdo con el rival que tengamos enfrente. Valoramos la parte física, que es determinante en un partido de alta intensidad por el rival de mañana, y así lo esperamos. Tomaremos decisiones de aquí a mañana, en estas horas, para alinear a nuestro mejor once.

- ¿Qué tan diferente será el compromiso ante el Cartaginés respecto al que jugaron en la primera vuelta en el Fello Meza? Copiado!

- Son partidos diferentes. El Herediano que enfrentó el técnico Greivin Mora en la primera vuelta es completamente distinto, porque en aquella oportunidad estaba Wálter Centeno al mando del equipo. Hemos analizado los partidos del rival y esperamos contrarrestar sus fortalezas para que los tres puntos se queden en casa. Necesitamos los tres puntos y vamos a buscar el resultado con un equipo ofensivo: con Gerson (Torres), Elías (Aguilar), Marce (Hernández) y el Tepa González.

- Ante la situación que vive Jefferson Brenes, al no haber renovado con el Saprissa, ¿Herediano estaría interesado en recuperarlo? Copiado!

- Ahorita estoy enfocado en terminar un par de movimientos. Jefferson es un gran jugador, salió de aquí, pero no con mi aval, y lo hizo relativamente fácil. En este momento tiene contrato con Saprissa, que finaliza en mayo, y por reglamento, Saprissa es el único equipo que puede ofrecerle un nuevo contrato. Por lo tanto, no puedo decir si me interesa o no debido a este tema reglamentario. En enero podría decir que sí me interesa, pero ahora no puedo afirmarlo.

- ¿Qué tan grave es la lesión de Aarón Cruz? Copiado!

- Va a estar fuera una semana. Lo que tiene es un desgarro pequeño, pero creo que estará de vuelta tras el receso por la Selección Nacional.

- ¿Le preocupa estar fuera de puestos de clasificación? Copiado!

- Es una tarea pendiente. Solo hemos estado una jornada en puestos de clasificación. El fútbol es presente, y veremos qué sucede a finales de octubre. Por ahora, nos enfocamos en el campeonato nacional, y el partido más importante es el próximo, contra Cartaginés. Debemos consolidar nuestra idea, partido a partido. Hemos hecho méritos para más, estamos en la pelea, y vamos a luchar por clasificar.

- ¿Qué mensaje le da a la afición herediana para este compromiso? Copiado!

- Queremos invitar a los aficionados del Herediano. Recordarles que ante el Cartaginés hay una promoción 2x1 y que los niños entran gratis. Para nosotros es importante jugar con estadio lleno, debido a lo que nos estamos jugando. La institución y el equipo merecen jugar con estadio lleno. Esperamos que el clima nos ayude. Además, estamos avanzando poco a poco con el techado del sector este del estadio, para no mojarnos tanto.

.