Jafet Soto dejó figuras de peso en banca para jugarse la clasificación a las semifinales ante Pérez

El técnico Jafet Soto tiene muy claro que el Herediano debe ganar al Pérez, para avanzar a semifinales, siempre y cuando Liberia pierda ante Cartaginés.

El técnico del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, sorprendió con su alineación para enfrentar al Municipal de Pérez Zeledón por un boleto a las semifinales del Torneo Apertura 2025.

Para el duelo de este domingo, a las 4 p.m. en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, Jafet mandó al banquillo a figuras de peso como Marcel Hernández, actual goleador del certamen con siete tantos, así como a los volantes Elías Aguilar y Allan Cruz, este último aún en proceso de recuperación.

Además, los florenses formaron con una defensa reforzada, especialmente en el centro de la zaga, con hombres de renombre y de mucho peso.

Hay que recordar que los rojiamarillos, para avanzar a la siguiente fase, deben derrotar por cualquier marcador a Pérez Zeledón y esperar que el Cartaginés supere al Municipal Liberia para asegurar su boleto.

Los florenses alinearon con Aarón Cruz, Haxzel Quirós, Getsel Montes, Keyner Brown, Sergio Rodríguez, Yurguin Román, Aarón Murillo, Darril Araya, Nick Bennette, Jurguens Montenegro y Brian Rubio.

En el banquillo quedaron Danny Carvajal, Kenneth Vargas, Yeltsin Tejeda, Joshua Navarro, Sebastián López, Elías Aguilar, Marcel Hernández, Allan Cruz, Emerson Bravo y Ronaldo Araya.