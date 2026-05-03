Insólito: exjugador de Saprissa Gustavo Herrera sale del partido y luego arremete contra un compañero

Recuerdan a Gustavo Herrera, sí, el delantero panameño que jugó el torneo pasado con Saprissa y tantas críticas recibió porque no anotaba. Al final, solo marcó un gol con los morados.
El famoso “Tavitín” regresó a su país y es parte del plantel del San Miguelito.
Resulta que, con su equipo, hizo lo que pocas veces se ve en un partido: salió de la cancha, se fue del encuentro, no lo habían sustituido y simplemente tomó la decisión de marcharse.
La jugada de la polémica al final del Alianza vs Sporting, Gustavo Herrera abandonó la cancha frustrado tras la jugada…— Ricardo Icaza (@ricardoicaza7) May 3, 2026
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Esto sucedió en los minutos finales del juego que San Miguelito perdió 3-2 contra Alianza. Herrera marcó el primer gol de su conjunto y abrió el marcador del choque al minuto 23.
Después se conoció la molestia de Herrera y el motivo de su salida del juego. En sus redes sociales acusó a José Calderón, guardameta y compañero de su equipo, de presunto amaño de partidos.
Al minuto 90, cuando el compromiso estaba 2-2, Alianza montó una jugada por el costado izquierdo, vino el centro y, de forma extraña, Calderón estrelló la pelota con el vertical de mano derecha y la bola cruzó la línea de gol.
“Qué locura”, decía el narrador del juego de TV Max Deportes, televisora que transmitió el encuentro, al tiempo que Ricardo Icaza, quien comentaba, agregó: “Reclamaban que la pelota había salido, a ver, después termina metiéndola el mismo Calderón dentro del arco. Es una jugada rarísima, pica la pelota y prácticamente la introduce Calderón”.
Luego, Gustavo Herrera escribió: “Amañadores, dejen el fútbol”, señalando supuestas sospechas de corrupción.
“El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido, estoy hablando con nombre. Calderón es puro amolador de partidos y son muchos más. No les da vergüenza”, fue parte de lo que escribió Gustavo Herrera contra su compañero.
INSÓLITO: Gustavo Herrera se salió de un partido en Panamá luego de un “error” de su portero.— Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) May 3, 2026
El ex delantero de Saprissa acusó fuertemente a su compañero de amañar el partido 💣😱 pic.twitter.com/WxXGozkTVu