Insólito: exjugador de Saprissa Gustavo Herrera sale del partido y luego arremete contra un compañero

Gustavo Herrera exjugador de Saprissa, salió decepcionado por lo que vio en la cancha, durante el juego de su equipo San Miguelito contra Alianza en Panamá.

Recuerdan a Gustavo Herrera, sí, el delantero panameño que jugó el torneo pasado con Saprissa y tantas críticas recibió porque no anotaba. Al final, solo marcó un gol con los morados.

El famoso “Tavitín” regresó a su país y es parte del plantel del San Miguelito.

Resulta que, con su equipo, hizo lo que pocas veces se ve en un partido: salió de la cancha, se fue del encuentro, no lo habían sustituido y simplemente tomó la decisión de marcharse.

La jugada de la polémica al final del Alianza vs Sporting, Gustavo Herrera abandonó la cancha frustrado tras la jugada…



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Esto sucedió en los minutos finales del juego que San Miguelito perdió 3-2 contra Alianza. Herrera marcó el primer gol de su conjunto y abrió el marcador del choque al minuto 23.

Después se conoció la molestia de Herrera y el motivo de su salida del juego. En sus redes sociales acusó a José Calderón, guardameta y compañero de su equipo, de presunto amaño de partidos.

Al minuto 90, cuando el compromiso estaba 2-2, Alianza montó una jugada por el costado izquierdo, vino el centro y, de forma extraña, Calderón estrelló la pelota con el vertical de mano derecha y la bola cruzó la línea de gol.

“Qué locura”, decía el narrador del juego de TV Max Deportes, televisora que transmitió el encuentro, al tiempo que Ricardo Icaza, quien comentaba, agregó: “Reclamaban que la pelota había salido, a ver, después termina metiéndola el mismo Calderón dentro del arco. Es una jugada rarísima, pica la pelota y prácticamente la introduce Calderón”.

Luego, Gustavo Herrera escribió: “Amañadores, dejen el fútbol”, señalando supuestas sospechas de corrupción.

“El amor al fútbol se lleva en el corazón, pero ya a muchos se les ha perdido, estoy hablando con nombre. Calderón es puro amolador de partidos y son muchos más. No les da vergüenza”, fue parte de lo que escribió Gustavo Herrera contra su compañero.