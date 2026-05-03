Puro Deporte

Insólito: exjugador de Saprissa Gustavo Herrera sale del partido y luego arremete contra un compañero

El atacante panameño se marchó molesto, luego de que su equipo recibiera el tercer gol

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Por Milton Montenegro
Saprissa presenta a sus nuevos jugadores panameños
Gustavo Herrera exjugador de Saprissa, salió decepcionado por lo que vio en la cancha, durante el juego de su equipo San Miguelito contra Alianza en Panamá. (Mayela López/Mayela López)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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