Increíble, pero cierto: aficionado devolvió la camiseta a un jugador tras anulación de la expulsión por el VAR

El futbolista iba rumbo al vestuario, lo llamaron para que volviera y apareció sin la camisa, tal y como se marchó

Por Milton Montenegro

Iba rumbo al camerino, resignado y sin camisa porque el árbitro lo expulsó. En su camino al vestuario, un aficionado le pidió la camiseta, él se la quitó y se la regaló, pero lo increíble estaba por venir.








Nader GhandriZenitRusiaAkhmat Grozny
