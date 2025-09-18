Increíble, pero cierto: aficionado devolvió la camiseta a un jugador tras anulación de la expulsión por el VAR

Iba rumbo al camerino, resignado y sin camisa porque el árbitro lo expulsó. En su camino al vestuario, un aficionado le pidió la camiseta, él se la quitó y se la regaló, pero lo increíble estaba por venir.

El VAR intervino, le comunicaron al juez que se equivocó con la roja y debió rectificar. El futbolista regresó, pero sin camisa, y antes de entrar otra vez a la cancha, desde las graderías, el aficionado le devolvió la indumentaria.

En un partido entre el Zenit y el Akhmat Grozny, el defensa tunecino Nader Ghandri vivió una secuencia extraordinaria que combinó tensión y deportividad. Los momentos finales del encuentro se convirtieron en un episodio que trascendió lo futbolístico.

Rusya’da inanılmaz an! 🔴

Nader Ghandri kırmızı kartla atıldı, formasını taraftara verdi…

VAR kararıyla kart iptal edildi, geri döndü!

Formayı taraftardan geri aldı. 😅⚽️ pic.twitter.com/S105RJrROW — OlayYerindenBildiriyorum (@OlayYerindenBil) September 18, 2025

El resultado deportivo mantuvo su relevancia: el Zenit se impuso por 2-1, consolidando su posición invicta en el Grupo A de la competición. El Akhmat Grozny, por su parte, sumó su tercera derrota en cuatro encuentros.

Lo relevante fue la intervención del VAR y por supuesto el gesto del aficionado, quien no se dejó la camiseta y se la devolvió al futbolista para que terminara el encuentro.

Final feliz! Depois do jogo, Nader Ghandri reencontrou o torcedor e entregou novamente a camisa do Akhmat. A história que começou viral agora está completa. pic.twitter.com/8wqKvbTCZf — Gustavo Hofman (@gustavohofman) September 18, 2025

Tras la revisión del videoarbitraje, que anuló la tarjeta roja, Ghandri regresó al campo en medio de una atmósfera de sorpresa y alivio. Al final del partido, Ghandri buscó al aficionado y le regaló la camisa.