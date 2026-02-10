¡Increíble! Lleva 493 días sin cortarse el cabello porque su equipo no gana cinco partidos seguidos

Casi año y medio sin cortarse el cabello, 16 meses sin visitar al barbero. 493 días luciendo una frondosa cabellera que le llega a los hombros, le cubre la frente y sigue creciendo.

Hizo una promesa que pensó cumpliría en algunos meses, jamás imaginó que transcurrirían 100 partidos sin cortarse el cabello.

Esta es la historia de Frank Illet, aficionado del Manchester United, quien se volvió viral porque, en octubre del 2024, prometió no ir más al barbero hasta que su equipo lograra cinco victorias seguidas.

Todo inició el 6 de octubre del 2024, cuando el Manchester empató 0-0 con el Aston Villa. Frank no digirió el empate y aseguró que se alejaba de las barberías hasta que el United lograra cinco victorias seguidas.

La espera se le hizo eterna y, si cumple lo prometido, solo Dios sabe cuánto más deberá aguardar para cambiar de look.

Este martes, el Manchester United enfrentó al West Ham en la Premier League y la expectativa en Inglaterra era altísima, debido a que los “Red Devils” tenían cuatro victorias seguidas; faltaba una más para que Frank Illet hiciera realidad lo prometido.

Pero, sorpresa: el Manchester empezó perdiendo, le anotaron al minuto 50 y apenas pudo rescatar el empate en tiempo de reposición, al 90+6, con gol del eslovaco Benjamin Sesko.

“Pensé que esto terminaría en tres o cuatro meses, pero duró mucho más de lo que pensaba. Estoy muy emocionado por poder conseguir esa quinta victoria y cortarme el pelo”, le dijo Frank Illet al diario Marca de España, un día antes del juego que disputó el United frente al West Ham y que terminó 1-1.

En estos 16 meses, el fanático ha ido documentando el proceso a través de su perfil @theunitedstrand en Instagram y, cuando por fin pueda cortarse el pelo, lo donará a The Little Princess Trust (La Fundación de la Pequeña Princesa), una organización benéfica del Reino Unido que proporciona pelucas de pelo real gratuitas a niños y jóvenes que lo han perdido debido a tratamientos contra el cáncer u otras afecciones, como la alopecia.

Para tratar de cumplir la promesa, Illet debe esperar al menos 38 días más, periodo en el que el United vuelve a jugar cinco partidos más.