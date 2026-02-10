Puro Deporte

¡Increíble! Lleva 493 días sin cortarse el cabello porque su equipo no gana cinco partidos seguidos

El aficionado debe esperar ahora 38 días más para ver si logra visitar al barbero

Por Milton Montenegro

Casi año y medio sin cortarse el cabello, 16 meses sin visitar al barbero. 493 días luciendo una frondosa cabellera que le llega a los hombros, le cubre la frente y sigue creciendo.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

