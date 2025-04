¡Impresionante! Vea el sentimiento con el que se cantó el himno del Liverpool en Anfield

Fue una fiesta anticipada, pero es que nadie quería esperar más: Liverpool se proclamó campeón de la Premier League antes de tiempo, con la goleada de 5-1 ante Tottenham y llegó a 20 títulos, igual que el Manchester United.

La locura fue total y el momento en el que en Anfield empezaron a cantar su himno, You’ll Never Walk Alone (Nunca caminarás solo) resultó tan emocionante que vale la pena verlo una y otra vez.

You'll Never Walk Alone ❤️ pic.twitter.com/tOjlx1iiKO — Liverpool FC (@LFC) April 27, 2025

El Liverpool no ganaba la liga inglesa desde la temporada 2019-20, cuando rompió una sequía de 30 años bajo la dirección de Jürgen Klopp. Sin embargo, aquella celebración en plena pandemia por la covid-19 fue a puerta cerrada.

Desde eso, esa afición tuvo que esperar cinco años más para dar rienda suelta a su felicidad, y así se notó con ese canto.

“El gran momento llegó con el You’ll Never Walk Alone con todos los jugadores, cuerpo técnico y miembros del staff del Liverpool abrazados ante The Kop en una vibrante comunión con la grada. Jugadores como Virgil van Dijk o Andrew Robertson no pudieron evitar emocionarse mientras otros como Trent Alexander-Arnold o Alexis Mac Allister vivían el que ha podido ser su último gran momento en el club", reportó El Desmarque.

Todos los integrantes del Liverpool festejaron con sus aficionados en Anfield. (AFP/AFP)

La canción You’ll Never Walk Alone fue compuesta por Richard Rodgers y Oscar Hammerstein para el musical Carousel, estrenado en el Majestic Theatre el 19 de abril de 1945, sin sospechar jamás que tiempo después se convertiría en todo un himno del fútbol.