Ignacio Hierro revela el increíble motivo por el que de niño no podía ver ‘El Chavo del 8′ en México

¿Quién no conoce al "Chavo del 8″? O, más bien, ¿quién no habla del “Chavo del 8″? Sobre todo ahora, que tanto éxito ha tenido la serie “Chespirito: Sin querer queriendo”, la cual cuenta la vida detrás del éxito de Chespirito y todas sus series, consagrándose con La vecindad del Chavo y todos sus integrantes.

Resulta que a Ignacio Hierro, quien jugó para varios clubes mexicanos como América, Chivas de Guadalajara, León y Pachuca, entre otros, y hoy es el actual director deportivo de las Selecciones de Costa Rica, no lo dejaban ver el “Chavo del 8” en su país, en la Ciudad de México.

Esta fue la revelación de Hierro en Teletica Radio, donde estuvo como invitado.

“A mí de chico no me dejaban verlo (‘El Chavo’), por ejemplo, en mi casa no estaba permitido verlo. Lo vi más grande, y los vi todos”, aseguró Hierro.

El tema sobre la famosa serie de Roberto Gómez Bolaños surgió porque Gustavo López trató de incomodar un poco a Hierro con una pregunta.

“Le voy a hacer la última consulta y es la pregunta chusca de la entrevista. Se la voy a preguntar a un mexicano; usted fue futbolista, con América y Chivas, y debe saber driblar porque la pregunta tiene trampa. ¿Usted es team Roberto Gómez Bolaños o team doña Florinda?”, preguntó Gustavo López.

Ignacio Hierro se rió y, como antes le habían dicho que el programa terminaba en cinco minutos, preguntó: “¿Tengo cinco minutos?” y de inmediato se acomodó en la silla, mientras pensaba qué decir.

“No pues, difícil, difícil; empate, empate”, aseguró Hierro.

Ignacio Hierro es el director de selecciones de fútbol de Costa Rica.

El tema quedó ahí. Christian Sandoval le hizo una consulta sobre la Selección, Hierro contestó, pero quedó con ganas y, al final del programa, se refirió al “Chavo del 8”.

“¿Sabes por qué no te contesto? Porque no estoy bien informado, no he visto la serie. Es curioso porque el Chavo en México es enorme, pero creo que es más grande en Centroamérica y Sudamérica”, manifestó Ignacio Hierro.