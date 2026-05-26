Ibrahimovic y Allegri casi llegan a los golpes en restaurante antes de salida del técnico del Milan

Una discusión entre Ibrahimovic y Allegri en un restaurante evidenció la crisis interna que golpeó al Milan esta temporada.

La relación entre Zlatan Ibrahimovic y Massimiliano Allegri explotó antes de la salida del entrenador del Milan. Una discusión en un restaurante casi termina en una pelea física entre el exfutbolista sueco y el técnico italiano, según reveló la periodista Monica Colombo, del diario Corriere della Sera.

El incidente ocurrió frente a Giorgio Furlani, director ejecutivo del club, y de Igli Tare, director deportivo del equipo. Según la información divulgada en Italia, Tare intervino para separar a ambos y evitar una agresión.

La periodista explicó que la ruptura entre Allegri e Ibrahimovic tenía antecedentes desde meses atrás. Las diferencias internas aumentaron mientras el ambiente deportivo del club se deterioraba.

Colombo afirmó que el Milan escondió varios conflictos internos mientras los resultados deportivos acompañaban al equipo. Sin embargo, la tensión reapareció cuando el rendimiento cayó en la recta final de la temporada.

La comunicadora también señaló que Ibrahimovic se mantuvo alejado de los camerinos del estadio San Siro y del centro de entrenamiento de Milanello durante cerca de tres meses. Además, indicó que el exdelantero y Allegri dejaron de comunicarse.

Entre los desacuerdos apareció una diferencia sobre la elección del tercer portero para la próxima campaña. Esa situación habría sido el detonante final de una relación ya desgastada.

El reporte añadió otros episodios que aumentaron la tensión en el club. Allegri se molestó al enterarse de contactos con Antonio Cassano. También existieron diferencias por consejos tácticos que Ibrahimovic dio a Youssouf Fofana y Rafael Leão. Según la publicación, esas indicaciones no coincidían con las órdenes del entrenador en los entrenamientos.

En lo deportivo, el Milan pasó buena parte de la temporada en la lucha por el título de la Serie A junto al Inter de Milán. No obstante, el equipo perdió rendimiento en el último tramo del campeonato.

La caída de resultados dejó al club fuera de la próxima edición de la Liga de Campeones. El conjunto rossonero jugará la Liga Europa en la temporada 2026/27.

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