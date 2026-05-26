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Ibrahimovic y Allegri casi llegan a los golpes en restaurante antes de salida del técnico del Milan

Una discusión entre Ibrahimovic y Allegri en un restaurante evidenció la crisis interna que golpeó al Milan esta temporada

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Por O Globo / Brasil / GDA
El nuevo entrenador italiano del AC Milan, Massimiliano Allegri (derecha), conversa con el asesor deportivo sueco del club, Zlatan Ibrahimovic, durante una sesión de entrenamiento en el Centro Deportivo Milanello, en Carnago, al noroeste de Milán, el 7 de julio del 2025. (Foto de Stefano Rellandini / AFP)
Una discusión entre Ibrahimovic y Allegri en un restaurante evidenció la crisis interna que golpeó al Milan esta temporada. (STEFANO RELLANDINI/AFP)







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