Iago Falque, el jugador que hasta hace poco fue parte de Alajuelense, suelta ‘primicia’

En Colombia empezó a correr el rumor de que un futbolista que hasta hace poco fue parte de Liga Deportiva Alajuelense podría regresar al América, pues fue visto tomándose un café con la presidenta del equipo cafetero, Marcela Gómez.

Sin embargo, el propio Iago Falque decidió frenar las especulaciones de golpe y concedió una entrevista al programa Zona Libre de Humo, en Colombia. Allí, el mediocampista que Alexandre Guimaraes llevó a la Liga confesó que ya no jugará más.

Lo primero que dijo en ese espacio fue que se empiezan a especular muchas cosas, pero aseguró que ese encuentro con Marcela Gómez no tiene nada que ver con su vuelta al América, o volver a jugar, ni mucho menos.

“Mi cabeza está con otros negocios ya, estoy con otras intenciones y yo ya ese capítulo lo dejé cerrado”, citó Iago Falque.

Aunque ese hombre con un currículo impresionante al ver todos los equipos de los que fue no quería dar mayores detalles, en el programa le recalcaron que si era que entonces estaba anunciando su retiro.

“La primicia es que ya ese capítulo de mi vida futbolística en general, lo que es vestirme de corto, ya lo decidí cuando me fui de Costa Rica, era como mi última experiencia y ya lo tenía claro desde que me fui para allá”, afirmó Iago Falque.

Añadió que tiene que ser honesto con él mismo y esa etapa ya pasó.

“Lo he hecho muy bien, he tenido una carrera exitosa, pero la edad no perdona para nadie. Me hubiera gustado que mi último equipo fuera América, pero al final uno tiene que quedar con lo bueno y lo bonito, a pesar de todo, la gente se quedó con un buen recuerdo mío”, citó.

Contó que cuando se dio la oportunidad de volver al América estaba muy ilusionado, pero se presentaron algunos problemas. Después de eso, surgió la posibilidad de irse para Costa Rica.

“Pensé en jugar mi último año y ya luego tuve el problema de la fractura en el dedo. Y cuando acabé, lo tenía más que claro que mi idea era otra. He tenido una grandísima carrera, he jugado en los mejores campos, con los mejores compañeros posibles y he cumplido todos mis sueños. Ahora me queda mucho por delante en otros ámbitos”, destacó.

Iago Falque jugó muy poco con Liga Deportiva Alajuelense debido a las lesiones. (Prensa Alajuelense)

En ese programa también le preguntaron por un video que en Colombia se viralizó, de una vez que unos aficionados de Alajuelense lo estaban increpando. La consulta fue si eso influyó en su retiro, pero lo negó.

“Llevo muchos años de carrera y que dos personas te insulten fuera de un campo sin argumentos la verdad no me afecta. En Colombia, el primer año se me insultó y me decían de todo, yo siempre he sido muy profesional.

”Con diez años me fichó el Barcelona y ya le pagaban casa a mis padres y me fui a la mejor cantera del mundo. Mi primera experiencia profesional fue con 18 años en el segundo equipo de Villarreal y de ahí hasta Costa Rica", citó.

Él pretendía que su paso por Alajuelense fuese muy diferente, pero las lesiones se lo impidieron.

A él le quedaban seis meses de contrato con la Liga, pero la institución rojinegra lo finiquitó a inicios de enero, pues el 31 de diciembre acordó hacer lo mismo con Leonel Moreira, y los erizos necesitaban habilitar una plaza de extranjero para la contratación del portero uruguayo Washington Ortega.

Ya han pasado cuatro meses desde entonces, y el español Iago Falque continúa viviendo en Costa Rica junto a su familia.

