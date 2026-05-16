Puro Deporte

Histórico ciclista y triple campeón del mundo competirá en un evento en Costa Rica

Tras coronarse triple campeón del mundo de ciclismo y ganar etapas en el Tour de Francia, correrá en Costa Rica

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Por Juan Diego Villarreal
El ciclista Peter Sagan ganó 12 etapas en el Tour de Francia, donde incluso fue campeón de la regularidad. (JEFF PACHOUD/AFP)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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