Histórico ciclista y triple campeón del mundo competirá en un evento en Costa Rica

El ciclista Peter Sagan ganó 12 etapas en el Tour de Francia, donde incluso fue campeón de la regularidad.

Después de sumar 12 victorias de etapa en el Tour de Francia, siete títulos como campeón de la regularidad del Tour y tres títulos consecutivos como campeón mundial de ruta de la Unión Ciclista Internacional (UCI), Peter Sagan, uno de los pedalistas más emblemáticos de los últimos tiempos, vendrá a Costa Rica.

El ciclista eslovaco, de 36 años, será el invitado especial de la edición número 11 de Volcano 100, que se disputará el próximo 5 de setiembre en Liberia, Guanacaste.

La prueba de ciclismo de montaña tendrá como punto de salida y meta la Cámara de Ganaderos de Liberia. El evento contará con tres distancias: 120 kilómetros, 65 kilómetros y 112 kilómetros en la modalidad gravel. Además, se espera la participación de más de 2.000 ciclistas en las distintas categorías y recorridos.

Dentro de las principales novedades de esta undécima edición destaca el fuerte impulso a la modalidad gravel, una disciplina que ha tenido un crecimiento importante en Costa Rica durante los últimos años y que cada vez suma más aficionados.

La prueba de gravel, que combina el ciclismo de carretera y el de montaña, se practica en bicicletas con manillar curvo y equipadas con neumáticos más anchos, y tendrá una distancia de 112 kilómetros.

También destaca este año la apertura de las categorías de parejas femeninas y masculinas en los 120 kilómetros, brindando una nueva experiencia competitiva para quienes desean enfrentar el reto Volcano en equipo.

A esto se suman las categorías de parejas mixtas, consolidando una oferta más amplia e inclusiva para los participantes.

Las inscripciones están habilitadas desde este 14 de mayo a través de la página volcano100cr.com y tienen un valor que va desde los $172 (₡74.000) hasta los $199 (₡90.000).

El kit de inscripción incluye un jersey Safetti tope de línea, moldería Leggero Pro, bolso, camiseta oficial del evento, medalla, números y brazalete, puestos de asistencia, asistencia mecánica y productos de los patrocinadores.

Volcano 100 cuenta con el aval de la Federación Costarricense de Ciclismo, por lo que se requiere licencia de un día o anual.