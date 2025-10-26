Hijo de Wálter Centeno lo vuelve a hacer y lanza un dardo contra Alajuelense

Wálter Centeno Salas, el hijo de Wálter el “Paté” Centeno, exfigura del Deportivo Saprissa y actual técnico de San Carlos, la volvió a hacer y lanzó un dardo directo a Alajuelense y sus seguidores.
