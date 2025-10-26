Hijo de Wálter Centeno lo vuelve a hacer y lanza un dardo contra Alajuelense

Wálter Centeno Salas, el hijo de Wálter el “Paté” Centeno, exfigura del Deportivo Saprissa y actual técnico de San Carlos, la volvió a hacer y lanzó un dardo directo a Alajuelense y sus seguidores.

Como es costumbre en él, Centeno Salas, utilizó las redes sociales para enviarle el “mensaje” a los rojinegros.

Esta vez, el hijo del “Paté”, se metió con un símbolo que los manudos defienden a muerte, su Catedral, como le llaman ellos al Estadio Alejandro Morera Soto.

Wálter respondió a un posteo que subió una usuaria identificada como Ali Mi en X, la joven hizo referencia al partido que disputó la Liga contra el Olimpia de Honduras, por la semifinal de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

La muchacha subió un video donde se escucha a los seguidores rojinegros cantar y apoyar a su equipo, y escribió: “Ah sí, porque por 87 minutos sus tribunas eran un velorio”, esto porque Olimpia ganaba el encuentro y casi se lleva la victoria.

Wálter Centeno Salas, aprovechó el mensaje para respaldar lo que posteó Ali Mi y de paso ponerle un poco de picante al asunto.

“Así es ese lugar solo en las buenas “apoyan”“, contestó el hijo del ”Paté“.