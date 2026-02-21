Hijo de Allan Alemán se sale de control y agrede a un joven de San Carlos en partido de Saprissa

Un video que circula en las redes sociales muestra una acción antideportiva de Ian Alemán, jugador del Deportivo Saprissa, e hijo de Allan Alemán.

Durante un partido de la categoría U-15 de los morados contra los norteños, se observa a Alemán golpear a un muchacho norteño, incluso lo patea al estar en el suelo.

La acción le costó que le mostraran la tarjeta roja y que se encendieran los ánimos entre los compañeros del futbolista de San Carlos, pero afortunadamente no pasó a más.

En las redes de Tele San Carlos se aprecia cuando una jugada que parecía normal terminó en la agresión de Alemán al sancarleño. El video lo han difundido otros medios en Facebook como Info Turrialba 24/7.

El jugador morado lo vuelve a ver y le da un manotazo en la cara, lanzando al muchacho de San Carlos al suelo. Luego, le da una patada y de inmediato, el arquero de los toros se va encima del futbolista saprissista.

El árbitro se acercó al jugador de Saprissa para expulsarlo y de inmediato futbolistas de los dos equipos se pusieron a discutir, y Alemán estuvo a punto de pelear con otro de los muchachos de San Carlos.