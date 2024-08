Hernán Medford se niega a revelar la receta que aplica en el invicto Sporting

Hernán Medford disfruta las mieles del éxito con Sporting. El entrenador es líder del torneo nacional, situación que no es nueva para él porque previamente lo hizo con Saprissa o Herediano; sin embargo, hacerlo en un club ‘no tradicional’ sí es llamativo.

Para Medford en el ámbito deportivo nacional falta mayor reconocimiento a lo logrado por los albinegros hasta ahora. También resaltó que aunque han mostrado un rendimiento destacable, él y sus pupilos son conscientes de que no han ganado nada.

Sporting es líder de la clasificación con 16 puntos de 18 posibles.

- ¿Dónde ha estado la clave? Copiado!

- Uno siempre se prepara para estar en los primeros lugares, y la preparación que hicimos nos tiene aquí. Nuestro periodo precompetitivo fue muy bueno; además, conseguimos que se mantuvieran la mayoría de los jugadores. Por otra parte, se incorporaron jugadores campeones de la Sub-21, y este cuerpo técnico tiene una estructura muy buena. Desde la gerencia deportiva está todo muy estructurado, y todo esto nos lleva a estar en puestos privilegiados.

Ahora somos conscientes de que esto está empezando. Vivimos el momento, llevamos seis partidos sin perder y un invicto de 12 juegos, que es histórico.

- Esa estructura que usted tiene la tuvieron otros técnicos que no consiguieron el liderato ni un invicto tan largo. Copiado!

- Por respeto no hablo del pasado. El fútbol es de capacidad, no de suerte. Tengo jugadores con gran capacidad, así que las cosas deben salir bien. Tenemos conocimiento, tenemos la parte mental bien trabajada, y esto rinde resultados.

- ¿Se le ha reconocido a Sporting lo hecho o siente que falta? Copiado!

- Eso siempre pasará en este país; a los equipos sorpresa no se les reconoce. En el fútbol, solo importa el rendimiento del equipo, y hay que hablar bien de Sporting. La actualidad marca.

Uno vive rodeado de comentarios de periodistas y vemos que no le dan la misma importancia a Sporting que a un equipo tradicional. En las primeras planas deben salir los equipos tradicionales; aunque seamos los mejores, no seremos la primera plana, porque el que vende es el tradicional.

Hernán Medford tiene un invicto de 12 juegos con Sporting, desde la campaña pasada no pierde.

- ¿Le sorprende cómo Sporting ha avanzado en la creación de identidad en una zona por tradición ‘saprissista’, como lo es Pavas? Copiado!

- Es una institución que está creando identidad y creciendo en aficionados. Los seguidores de los grandes ven a Sporting como su segundo equipo; ya tiene una identidad de juego. Hacemos las cosas bien a nivel de todo.

- ¿Se parece este Sporting a alguno de los proyectos que usted tuvo en el pasado? Copiado!

- Bueno, yo he estado en equipos tradicionales. Se compara mucho con esos proyectos porque brindan condiciones totalmente profesionales. Acá tengo respaldo y estructura; esa estructura ayuda a lograr triunfos.

- ¿Lo reta ser campeón con un equipo ‘no tradicional’? Copiado!

- Es un reto. Hemos visto equipos no tradicionales campeones en Alemania, en Inglaterra, y aquí en Costa Rica. Uno tiene derecho a soñar; por lo menos pensamos en eso. Pensamos en grande y vamos a intentarlo. Ahora soy realista, sé que no es fácil, pero, ¿quién nos quita el sueño?

- ¿Le costó inculcar la mentalidad ganadora y competitiva en Sporting? Copiado!

- No, no. No solo es la mentalidad; en el fútbol se trabaja lo táctico, sabemos a qué jugamos, trabajamos la parte emocional y física. Es un conjunto de cosas que hemos trabajado.

- ¿Cómo lo hizo? Copiado!

- Es un trabajo muy especial que uno realiza; no me gusta hacer las cosas públicas. La clave se queda en casa, el secreto se queda en casa, y eso no lo pienso decir porque me ha funcionado durante 20 años.

- ¿Qué hace Sporting administrativamente que le gusta a usted? Copiado!

- Lo que pasa es que se trabaja como en un equipo tradicional. Tenemos una estructura con gente muy capacitada, encabezada por Ignacio Hierro. Cubrimos lo profesional y más allá. Gracias a don José Maroto, porque nos da condiciones empresariales increíbles; desde la cabeza todo viene bien.

- ¿Se imagina un proceso a largo plazo en Sporting? Copiado!

- Sí, la mentalidad de nuestro presidente es esa. La idea es tener un proceso largo porque ellos tienen una mente diferente. Yo creo que la dirigencia de Sporting es un ejemplo a seguir. Es gente nueva en el fútbol, pero la idea que tienen es muy buena.

- ¿Cuál jugador de Sporting lo impresionó y por qué? Copiado!

- Lo que me sorprende es el conjunto porque es unido, disfruta y está metido de lleno.

- ¿Y Steven Cárdenas? Copiado!

- Es un jugador que debutó ya maduro, pero es un jugador diferencial. En nuestro fútbol hay pocos goleadores; se debería aprovechar a nivel de Selección.

- Mucho se ha hablado de ADN... ¿Sporting tiene ADN? Copiado!

- Todos los equipos tienen su ADN, sea bueno o malo. Si no hay resultados, el ADN no anda bien. El ADN son características de algo, entonces cada equipo tiene su ADN... A algunos les sirve, a otros no les ayuda en nada (risas).

El de Sporting está lleno de hambre, de juventud y una forma clara de jugar. Es un equipo que se da al pueblo; hay alrededor de eso una relación con la comunidad, y eso es clave. Es un equipo que va ganando afición.

- ¿Lo reta desbancar a Saprissa? ¿Por qué cree que Saprissa ha logrado dominar el fútbol nacional? Copiado!

- Uno trata de ir partido a partido, vamos juego a juego. Buscamos clasificar; vamos paso a paso. Creo que soñar es una irrealidad que podemos hacer realidad, y eso hacemos respecto al campeonato.

Saprissa ha demostrado que es el mejor; desbancarlo debería ser el pensamiento de los otros once equipos restantes.