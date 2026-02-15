Hernán Medford presenta la alineación para enfrentar a Liberia

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, definió la formación que usará esta tarde en el partido contra Liberia.

Los aurinegros reciben a los morados en un duelo que arranca a las 3 p.m. en el Estadio Edgardo Baltodano.

Al ver la alineación saprissista, queda claro que Hernán le da continuidad a varios futbolistas.

Saprissa alinea con: Abraham Madriz, Kendall Waston, Pablo Arboine, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Mariano Torres, Sebastián Acuña, David Guzmán, Bancy Hernández, Luis Javier Paradela y Tomás Rodríguez.

“Para nadie es un secreto que tenemos una base, pero dentro de esa base pueden existir otras variables que nos pueden ayudar. Hernán vino a tratar de hacer todo de una forma más integral, enfocarnos en una sola consigna”, dijo Geiner Segura, asistente técnico de Medford.

Previo al arranque del juego, Geiner atendió a los medios de comunicación con derechos a transmitir el encuentro y explicó cómo deben encarar el fuerte clima que impera en Liberia.

“El descanso, la buena alimentación y la hidratación son importantes. También debemos manejar bien los momentos del juego, no hacer esfuerzos innecesarios, hacerlos en instantes cruciales que nos presente el partido”, indicó Geiner.

Segura añadió que poseen la experiencia de haber jugado en Guanacaste en el horario de las 3 p.m. y manifestó que el desgaste es enorme.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, enfrenta un fuerte reto en la visita a Liberia. (Jose Cordero/José Cordero)

