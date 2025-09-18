Hernán Medford: ‘Nos faltó malicia para cerrar el partido, fuimos demasiado buenos’

El Herediano de Hernán Medford no conoce la victoria en sus últimas tres presentaciones.

Con un sabor amargo por dejar escapar la victoria, el técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford, rescató el esfuerzo de sus jugadores al remontar un 0-2 e incluso ponerse adelante en el marcador hasta el epílogo del compromiso.

“Al final se vio un buen partido. Se anotaron seis goles en el Clásico del buen fútbol y eso le gusta a la gente. A mí el empate no me gustó, íbamos ganando 3-2. Nos faltaron detallitos. Nos pitan un penal. Creo que, a nivel de arbitraje, no hay cuestionamiento”, comentó Medford.

Los florenses no han podido ganar en los últimos tres compromisos, al perder frente al Cartaginés 2-0 y empatar en casa contra Sporting FC (0-0) y Saprissa (3-3), saliendo de la zona de clasificación.

“Hubo una entrega total, pero nos faltó esa malicia. Hay que tenerla en el fútbol para cerrar los partidos. Ese pequeño detalle nos hizo empatar un juego que estábamos ganando”, reiteró Medford.

El estratega florense indicó que ambos equipos se entregaron al máximo y por eso, al final, los aficionados deben salir satisfechos.

“Nos faltaron pocos minutos para sacar el resultado. El penal no viene de una jugada de ellos, sino de un error nuestro. Pero no hay que quitarle méritos al rival, porque Saprissa es un buen equipo. Siempre fuimos hacia adelante, atacamos los 90 minutos, pero cometimos errores que nos costaron los goles en contra”, añadió Medford.

El “Pelícano” resaltó la entrega de sus hombres, que pese a ir perdiendo nunca bajaron los brazos.

“Con el marcador en contra cambiamos el parado del equipo. Ellos llegaron poco, pero fueron efectivos. Cambiamos la estrategia y buscamos el resultado. Se nos dieron las cosas, pero al final no pudimos cerrar el 3-2 como hubiésemos querido”, agregó el técnico.

Al cerrar la primera vuelta, Medford admitió que el rendimiento ha sido regular, pero aún falta la segunda y deben ser más contundentes.

“No estoy para detallar qué tipo de cosas pasaron en el partido. Se falla al final y debemos aceptarlo. Como equipo tuvimos fallas. No podemos señalar a nadie en los errores. Nos faltó cerrar el partido”, repitió el entrenador.

Finalmente, Hernán aseguró que Herediano fue muy noble en el cierre del compromiso y que esa actitud el rival la aprovechó.

“Yo vi al portero perdiendo tiempo. Hay que ser más pellizcados en eso, porque a nosotros nadie nos regala nada. Fuimos demasiado buenos…”, concluyó Medford.