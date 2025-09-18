Puro Deporte

Hernán Medford: ‘Nos faltó malicia para cerrar el partido, fuimos demasiado buenos’

El técnico del Herediano, Hernán Medford, aseguró que su equipo hizo un buen partido, pero por ‘detallitos’ les empataron al final

17/09/2025/ Juego entre el Club Sport Herediano vs Saprissa por el torneo apertura 2025 de la Liga Promerica en el estadio Carlos Alvarado / foto John Durán
El Herediano de Hernán Medford no conoce la victoria en sus últimas tres presentaciones. (JOHN DURAN/John Durán)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

