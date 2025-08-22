Puro Deporte

Hernán Medford no oculta su enojo y frustración: ‘Con esta actitud no le ganamos a nadie’

El técnico del Herediano fue muy crítico con su plantel, pero aún aspira a la clasificación en la Copa Centroamericana

Por Juan Diego Villarreal
Jornada 4 de Liga Promerica partido Club Sport Herediano vs. Municipal Pérez Zeledón Pérez Zeledón, debut de Hernán Medford
Hernán Medford aseguró que ya detectó cuál es el problema que aqueja al Herediano. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







