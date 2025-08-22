Hernán Medford no oculta su enojo y frustración: ‘Con esta actitud no le ganamos a nadie’

Hernán Medford aseguró que ya detectó cuál es el problema que aqueja al Herediano.

El técnico del Club Sport Herediano, Hernán Medford Bryan, fue franco y no ocultó la frustración que sentía tras la derrota 2-0 ante el Sporting San Miguelito, por la Copa Centroamericana.

En la conferencia de prensa realizada en el Estadio Universitario, Medford no tuvo reparos en reconocer que su equipo falló ante los panameños.

“Nos superaron, fueron mejores y nos pasaron por encima. Aprovecharon las oportunidades y jugaron mejor que nosotros. No hay excusas. No vamos a enredar esto. Calidad hay (en Herediano), pero con esa actitud no le ganamos a nadie”, sentenció un Medford visiblemente contrariado por la derrota.

Eso sí, el estratega no tira la toalla y se aferra a la posibilidad de clasificar a la segunda ronda, siempre y cuando el Team derrote en casa al Municipal de Guatemala, el próximo jueves 28 de agosto en el Estadio Nacional.

“Esto no ha terminado. Ellos (Sporting San Miguelito) tienen derecho a celebrar la clasificación, pero aún faltan varias etapas. El bicampeón del torneo es tico y esto no ha terminado. Debemos ser autocríticos porque viene una guerra futbolística y debemos ganar bien para clasificar”, aseguró.

El experimentado entrenador también reconoció los errores de su equipo y señaló que tiene claro lo que debe hacer para corregirlos en los próximos días.

“No podemos obviar que nos superaron; ellos jugaron un buen partido. ¿Qué voy a decir? Aprovecharon dos jugadas de balón parado y lo hicieron bien, pero eso no quita que fueron mejores que nosotros. Sin embargo, todavía dependemos de nosotros. Esto no ha terminado”, reiteró Medford.

De acuerdo con el técnico, deberán trabajar contra el tiempo, pues este viernes regresan a Costa Rica, luego enfrentarán a San Carlos por el Torneo Apertura 2025 y, posteriormente, deberán pensar en el duelo ante Municipal.

“Hay que cambiar la actitud y, como se dice, sacar el carácter porque ya no hay tiempo. No es de ahora: este equipo no viene jugando bien desde hace rato y eso hay que aceptarlo. En tan poco tiempo es difícil detectar ciertas cosas, pero ya las identifiqué. El problema es que no hay tiempo para trabajarlas”, enfatizó.

El Herediano, tras ganar 4-2 al Real España de Honduras y perder por el mismo marcador frente al Diriangén de Nicaragua, ha tenido una irregular campaña en el torneo de clubes del istmo que lo tienen contra las cuerdas.

Precisamente, Hernán Medford tomó el relevo de Pablo Salazar, tras la derrota ante los pinoleros y ahora deberá demostrar toda su experiencia y bagaje para sacar adelante un plantel, que a pesar de ser bicampeón nacional, muestra muchas deficiencias en su accionar y corre peligro de quedar fuera del certamen regional.