Puro Deporte

Hernán Medford no cambia: su primera alineación en el regreso al Herediano sorprende con poder ofensivo

El ‘Pelícano’ volvió al banquillo rojiamarillo fiel a su estilo, apostando por un once cargado de ataque

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal y Rodrigo Calderón

Hernán Medford regresó al banquillo del Club Sport Herediano y no tardó en dejar claro que su filosofía de juego sigue intacta: el técnico apostó por un once inicial muy ofensivo en su primer partido al mando del campeón nacional, confirmando que su “sello Pelícano” continúa vigente.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Rodrigo Calderón

Rodrigo Calderón

Bachiller en Periodismo y especialista en Marketing Digital. Viví la emoción de cubrir las Eliminatorias a Qatar 2022, el baloncesto nacional, la Vuelta a Costa Rica. Formé parte del equipo de comunicación del Cartaginés campeón, donde confirmé que mi pasión va más allá de la crónica: me fascina el diseño y la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.