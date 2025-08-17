Hernán Medford no cambia: su primera alineación en el regreso al Herediano sorprende con poder ofensivo

Hernán Medford regresó al banquillo del Club Sport Herediano y no tardó en dejar claro que su filosofía de juego sigue intacta: el técnico apostó por un once inicial muy ofensivo en su primer partido al mando del campeón nacional, confirmando que su “sello Pelícano” continúa vigente.

Con figuras de peso y un planteamiento que privilegia la verticalidad, Medford alineó a Joshua Navarro, Marcel Hernández y Jurgens Montenegro en ataque, un tridente de mucho peso que refleja su intención de ir al frente desde el primer minuto.

El resto del equipo también mostró equilibrio con piezas consolidadas y jóvenes que vienen pidiendo espacio. Así saltó el Herediano al terreno de juego: Antony Walker, Haxzel Quirós, Aarón Murillo, Keymar McLean, Darryl Araya, Joshua Navarro, Getsel Montes, Elías Aguilar, Allan Cruz, Marcel Hernández y Jurgens Montenegro.

El regreso de Medford a la dirección técnica florense se da en un momento clave, con el equipo defendiendo su condición de monarca y con la expectativa de volver a pelear en lo más alto del campeonato. Su apuesta ofensiva no pasó desapercibida y ya comenzó a generar conversación entre los aficionados, quienes saben que con el “Pelícano” los partidos del Herediano siempre tienen un ingrediente especial.

El estratega costarricense, con una amplia trayectoria en banquillos nacionales e internacionales, inicia así un nuevo capítulo con el club que lo vio consolidarse como técnico campeón, dejando claro que su identidad futbolística permanece inquebrantable: arriesgar, atacar y buscar siempre el protagonismo en la cancha.