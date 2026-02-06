Hernán Medford hace debutar a Minor Álvarez contra Carmelita

Saprissa recibe a Carmelita en los cuartos de final del Torneo de Copa y ojo, hasta Mariano Torres va como titular.

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, definió la alineación para su primer partido, y una de las sorpresas es que Minor Álvarez debuta con los morados.

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

