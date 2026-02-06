Hernán Medford hace debutar a Minor Álvarez contra Carmelita

Hernán Medford, técnico del Deportivo Saprissa, definió la alineación para su primer partido, y una de las sorpresas es que Minor Álvarez debuta con los morados.
