Hernán Medford eufórico por el título: ‘Tenemos derecho a celebrar, ganamos con mucho mérito’

Hernán Medford, técnico de Saprissa, volvió a festejar un título; desde el 2017 no saboreaba un cetro, esa vez fue campeón nacional con Herediano al doblegar a Saprissa.

Hoy la historia es distinta: volvió al banquillo morado y le otorgó al club un título, tras vencer a Sporting la final del Torneo de Copa, luego de un año y diez meses de no ganar nada.

Hernán sonreía, abrazaba a sus compañeros de cuerpo técnico, se prestó para tomarse selfies con algunos aficionados; sencillamente estaba eufórico.

Medford no lo mencionó, pero también se quitó de encima la estadística de que nunca le había ganado a Andrés Carevic: en nueve duelos, el argentino ganó cinco y empató cuatro; Hernán no tenía victorias, pero le arrebató al argentino el triunfo más importante.

“Por qué no podemos celebrar, yo vi a otros equipos que ganaron este torneo y lo festejaron igual. Con mucho mérito ganamos el Torneo de Copa y es una gran noticia para la afición, y esto nos motiva para lo que viene”, dijo Medford.

En la gramilla del estadio de Liberia, a Hernán se le consultó qué significa el cetro para él.

“Es un título más para la institución, para la afición y hay que disfrutarlo. Los muchachos (jugadores) tienen derecho a celebrar, ya mañana nos enfocamos en lo que viene”, resaltó Medford.

Hernán Medford felicitó y le agradeció a sus jugadores por el título del Torneo de Copa. (Jose Cordero/José Cordero)

El timonel destacó el trabajo de los jóvenes; por reglamento, los equipos debían cumplir con 360 minutos con muchachos nacidos del 2005 al 2009 en el terreno de juego.

“Quiero felicitar a todos los jugadores, esto es de ellos y felicito a mis niños, así les digo yo a los jóvenes. Mis niños jugaron bastante bien. Todos en el equipo son competitivos y esto es reflejo de lo que puede venir en el futuro”, opinó Medford.

Hernán agradeció a quienes se fijaron en él y lo llevaron al club para que se hiciera cargo del equipo.

“Es un título más que puedo sumar a mi currículum, le agradezco a los jugadores, a la directiva y a Erick Lonis, quien manejó todo para que yo viniera. Estoy muy contento con mi cuerpo técnico y con toda la afición”, dijo Medford, quien de inmediato añadió: “El viernes tengo conferencia”, como dando a entender que lo dejaran festejar, porque de todos modos el próximo viernes atiende a los medios, previo al clásico del domingo contra Alajuelense.

“Todos los jugadores tienen mi confianza”, señaló Hernán sobre el respaldo que le ha dado a Tomás Rodríguez, quien le puso la cereza al pastel con el tercer tanto, un golazo del panameño.

“Les he dado la confianza a todos, en el equipo todos andan bien, la competencia es muy brava en el plantel”, dijo Hernán, quien se volvió a referir a los jóvenes.

“Uno tiene tanto tiempo en esto y hay que saber llevar a los jóvenes, yo debuté joven, como entrenador hice debutar a jóvenes y lo seguiré haciendo. No necesito de una regla para darle oportunidad a los muchachos”, opinó Hernán Medford.

Hernán Medford dijo que Saprissa fue mejor y con todo mérito es campeón del Torneo de Copa. (Jose Cordero/José Cordero)

Hernán Medford volvió a ganar un campeonato con Saprissa y lo hizo dos décadas después de su último cetro con los tibaseños.

Medford ganó su último cetro en primera división con Saprissa en la temporada 2005-2006, con aquel histórico equipo que logró meses antes el tercer lugar en el Mundial de Clubes de Japón.

Fue hace dos décadas, el 23 de abril del 2006, cuando el Monstruo se impuso en la final a Alajuelense con un marcador global de 2 a 1. Esa fue la despedida de Hernán de la “S”, ya que después del Mundial de Alemania fue nombrado técnico de la Selección Nacional. Antes ya había logrado el campeonato de la campaña 2003-2004.

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