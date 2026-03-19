Herediano lamenta la muerte de una de sus grandes figuras

El Club Sport Herediano está de luto y lamenta el fallecimiento de una de sus figuras. Con una esquela en sus redes sociales, los florenses le dieron el último adiós a quien fue un gran defensor central, conocido por muchos como el “Kaiser”.
Napoleón Masís Chinchilla fue exjugador de los florenses en los setentas; también jugó con Limón, el Galicia de Venezuela y con el Monestel y el Masís de Escazú.
En su esquela, Herediano se unió al dolor por el sensible fallecimiento de Napoleón Masís.
En junio del año pasado, el Comité de Deportes de Escazú, efectuó el Campeonato de las Brujas y se lo dedicó a Napoleón Masís.
“A Napoleón Masis, por su pasión incansable, su entrega en cada jugada y su ejemplo dentro y fuera de la cancha. Este campeonato también es tuyo, porque en cada victoria llevamos tu fuerza y tu nombre”, destacó Mundo Escazú en su página de Facebook.
Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.
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