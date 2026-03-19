Puro Deporte

Herediano lamenta la muerte de una de sus grandes figuras

El club se unió al dolor de la familia del exjugador con una publicación en sus redes sociales

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Por Milton Montenegro y Juan Diego Villarreal

El Club Sport Herediano está de luto y lamenta el fallecimiento de una de sus figuras. Con una esquela en sus redes sociales, los florenses le dieron el último adiós a quien fue un gran defensor central, conocido por muchos como el “Kaiser”.








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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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