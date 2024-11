Herediano experimenta pena, duelo y vergüenza por eliminación ante Real Estelí

El defensor mexicano Everardo Rubio salió a la zona mixta del Estadio Rafael Fello Meza de Cartago con una gorra que le tapaba el rostro. Salió avergonzado luego de que el Herediano quedara eliminado ante el Real Estelí de Nicaragua en la semifinal de la Copa Centroamericana.

John Jairo Ruiz, Yeltsin Tejeda y Juan Miguel Basulto, también fueron los “afortunados” que atendieron a la prensa tras el empate 2-2 ante los pinoleros, que los dejó fuera de la final debido al criterio del gol de visita que prevaleció en la serie, luego de haber igualado 0-0 en suelo nicaragüense.

La batería de preguntas de los distintos medios de comunicación se enfocaba en las razones de la derrota y en cómo, en cinco minutos, permitieron el empate en una verdadera noche de terror.

Después de ir ganando 2-0 y con un hombre más en el terreno de juego, los rojiamarillos parecían encaminados a la final del torneo regional, dejando fuera al “Tren del Norte”.

Jugadores del Herediano sin respuestas

Sin embargo, en el epílogo, Real Estelí logró el empate 2-2, lo que desató la algarabía de la afición pinolera y dejó estupefactos a jugadores y seguidores del Team ante la vergonzosa eliminación.

Los jugadores florenses miraban de un lado a otro, intentando evitar el contacto visual con los entrevistadores. Sus respuestas eran cortas y parecía que el suelo les quemaba, deseando abandonar lo más rápido posible el recinto, mientras las preguntas venían de todas partes.

“Es un sentimiento de tristeza, hermano. De tristeza. Teníamos el partido en las manos y lo dejamos ir. El fútbol es así, es incierto, y nos faltó personalidad porque teníamos un hombre de más y no lo aprovechamos. Han pasado muchas cosas, y hoy fue la gota que derramó el vaso”, aseveró el mexicano Rubio, casi susurrando sus palabras, apenas perceptibles por el bullicio en el lugar.

Yeltsin Tejeda se tomaba la cabeza mientras respondía las preguntas, moviéndose de un lado a otro con nerviosismo. Su rostro desencajado y triste no podía ocultar su dolor por un resultado que no esperaban.

“Es muy doloroso. Quiero disculparme con la afición del Herediano porque no se lo merecen. Ellos nos empataron en el último minuto y no queda más que superar este duelo. Cualquier cosa puede sonar a excusa, pero no logramos concretar las opciones que tuvimos cuando íbamos 2-0. Esta es una de las derrotas más dolorosas en mi carrera deportiva”, enfatizó Tejeda.

Por su parte, al mexicano Juan Miguel Basulto también le tocó lidiar con la prensa. Con voz baja respondió los cuestionamientos, manteniéndose ecuánime mientras estaba rodeado de celulares y micrófonos que apuntaban a su rostro.

“En lo personal, es el golpe más duro que he recibido en mi carrera como futbolista, por las circunstancias, por la situación. Es un golpe demasiado fuerte porque teníamos el partido dominado, con un hombre más. Le pedimos disculpas a la afición. Estamos viviendo un momento muy duro y ahora no queda más que pensar en el próximo partido ante Pérez Zeledón”, agregó Basulto.

John Jairo Ruiz no podía ocultar sus ojos rojos, era claro que la rabia por la derrota invadía su corazón y no podían encontrar respuesta a lo que había sucedido.

“Estamos afectados, no es lo que esperábamos, pero así lo quiso Dios. Hay que levantar la cabeza y pensar en el campeonato nacional. Es un golpe muy duro (hace una pausa respira hondo). Íbamos 2-0 y no empataron, así de esa manera, duele mucho. En lo personal estoy muy dolido y solo queda seguir para adelante”, afirmó Ruiz.