Herediano anuncia insólita medida: no habrá entradas a la venta para juego contra Puntarenas FC

El Club Sport Herediano anunció por medio de sus redes sociales que no venderá entradas para el partido que tendrá el cuadro florense ante Puntarenas FC, este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado.

Según el comunicado, la situación se debe a que de acuerdo al sistema de confirmación del conjunto rojiamarillo para este duelo la mayoría de socios se harán presentes, por lo que no habrá más espacio.

“Todo socio ingresará con un acompañante gratis, presentando su carné de socio al día”, se lee.

La decisión causó molestia en las redes sociales del cuadro florense, ya que se pronunciaron tanto seguidores del Team como aficionados de Puntarenas FC.

Para este juego se esperaba una buena afluencia de aficionados puntarenenses, sobre todo porque el equipo se está jugando la clasificación a semifinales.

“Pagan justos por pecadores, con tal de que no vayan los del Puerto dejan sin entrada a los aficionados que siempre van al estadio. De verdad que son únicos ustedes”, aseguró Cinthia Hernández en la publicación del Herediano.

Por su parte Josimar Flores agregó:

“Cuando tengan el estadio nuevo… Van a estar deseando que llegue afición del equipo contrario porque no lo llenan con solo heredianos. Ojalá le sirvan las luces para que no se apaguen en momentos claves del partido".

El seguidor José Bravo agregó:

“Soy herediano a muerte, pero no me gusta esta acción, ya que la aficion comun, sin ser socios, tambien tienen derecho de ir a ver a su equipo. Pero, creo que esto tiene otro trasfondo, sabemos que del Puerto va a asistir mucha aficion, y con esto se aseguran que no ingresen a apoyar a su equipo. Es la primera vez que veo esto y no dejo de ser menos herediano en decir que no me gusta”, acotó.