‘Hay jugadores de ellos que no se pueden tocar’: Jafet explota tras el empate ante Alajuelense

El primer round de la final del Torneo Clausura 2024 terminó sin goles, pero con muchas emociones... fuera de la cancha. Herediano logró sacar un empate 0-0 ante Alajuelense en el Estadio Nacional, en un partido tenso, marcado por la fricción, la falta de claridad ofensiva y varias decisiones arbitrales que no dejaron a todos contentos.

Después del pitazo final, Jafet Soto, técnico del Herediano, habló sin filtros ante la prensa. Aquí algunas de sus respuestas más contundentes:

¿Cómo vio la jugada de Celso Borges?

Lamentablemente, lo de Celso era roja. Y si no era roja, al menos era falta, pero no pitaron ni una cosa ni la otra. Y hay VAR… pero bueno, también está Jesús Montero en el VAR. ¿Qué puedo esperar yo si está Jesús Montero, que ni siquiera llama a revisión?.

¿Cómo evalúa el criterio arbitral durante el juego?

Hay jugadores de ellos que no se pueden tocar. Celso se tira en la línea de fondo, Campbell también se tira cerca del banquillo. Y los árbitros solo voltean a ver para nuestro lado. Yo no puedo empezar el partido así, porque si no controlo mi banca, al que van a echar es a mí.

¿Cómo están los jugadores lesionados?

Bien. Sergio salió un poquito arratonado. En el caso de Juan Luis, él dio hasta donde pudo. No quisimos arriesgar, pero tenemos una plantilla bastante amplia.

¿Qué espera del arbitraje para el partido de vuelta?

Yo creo que la escogencia del árbitro para el miércoles tiene que ser muy científica. Porque cuando yo hablé del arbitraje, todo el mundo dijo: ‘Jafet, el sombrero de Jafet, el del Comité Ejecutivo. ¡Ay, qué bárbaro!’, y se rasgaban las vestiduras, los liguistas o los de Saprissa. Y ahora habla Joseph (presidente de Alajuelense), y yo no he visto nada de ustedes. No he visto absolutamente nada. Entonces, así como Joseph habló, yo también voy a hablar. Y también quiero que nos respeten como club. Porque una tarjeta roja en ese minuto cambia el partido; a cualquiera le cambia el partido. Así que a mí no me vengan a decir que quieren cuidar el espectáculo de 11 contra 11.

¿Qué destaca del partido de ida?

La inteligencia emocional, la calma que tuvimos... Fue clave el manejo del partido contra un buen rival, que por momentos hizo lo que tenía que hacer. Nosotros supimos resolver ciertas situaciones en la cancha.

Usted también hizo un llamado a los florenses para la final de vuelta de este 28 de mayo.

Vamos a tierra prometida. Vamos a la plaza de Santa Bárbara y ahí los vamos a recibir con nuestra afición, con nuestra gente, y sobre todo, con el respeto que merece un equipo como Liga Deportiva Alajuelense.

La serie se definirá este miércoles en Santa Bárbara, donde Herediano buscará hacerse fuerte en casa. Jafet ya calentó el ambiente, y ahora todo se jugará en 90 minutos (o más) a todo o nada.