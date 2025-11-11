Puro Deporte

Haxzel Quirós revela cómo dos figuras de Herediano lo levantaron en el momento más duro de su carrera

El lateral derecho volvió a la Tricolor y espera lograr el boleto al Mundial

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Haxzel Quirós, lateral derecho de la Selección de Costa Rica, reconoció que pasó momentos muy duros cuando dejó de ser tomado en cuenta por Miguel “Piojo” Herrera en las convocatorias de la Tricolor.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Haxzel QuirósSelección de Costa RicaHerediano
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.