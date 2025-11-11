Haxzel Quirós revela cómo dos figuras de Herediano lo levantaron en el momento más duro de su carrera

Haxzel Quirós, lateral derecho de la Selección de Costa Rica, reconoció que pasó momentos muy duros cuando dejó de ser tomado en cuenta por Miguel “Piojo” Herrera en las convocatorias de la Tricolor.

El “Piojo” contó con él en el primer partido que dirigió con Costa Rica, el amistoso del 23 de enero de este año contra Estados Unidos; luego, no lo consideró más, porque no le gustó lo que vio en el compromiso.

“La derecha no tuvo un buen partido, y no solo el lateral; la banda derecha en general no tuvo su mejor juego”, afirmó Miguel Herrera en ese momento.

Pasaron nueve meses para que Herrera volviera a considerar a Haxzel, quien reconoció que algunas personas lo ayudaron para que no se cayera anímicamente.

“Había llegado a un punto de agotamiento mental que me afectó demasiado y sé de lo que soy capaz, lo que puedo hacer, pero llegué a ese punto donde las cosas no me salían”, dijo Quirós.

Haxzel nombró a dos de sus compañeros en Herediano, quienes le hablaron y le hicieron ver que no se podía doblar.

“Dejé todo en manos de Dios, solté todo y gracias a él, las cosas se me dieron mejor, volví a la Selección y es un plus. Me siento súperbien. Estoy agradecido con Dios y la familia, que no te dejan caer y pasan las dificultades con uno. Además, compañeros de equipo como Aarón Cruz y Yeltsin Tejeda, que siempre están ahí”, destacó Quirós.

Haxzel recordó que Cruz y Tejeda se le acercaron y le dieron mucho respaldo.

“Me apoyaron para que uno no se caiga. Tienen mucha experiencia y ellos saben lo que es estar en la Selección o que no los tomen en cuenta. Siempre he estado agradecido con ellos”, dijo Haxzel Quirós.

En los dos partidos anteriores de la eliminatoria, Haxzel jugó 45 minutos en el duelo contra Honduras en San Pedro Sula y actuó los 90 minutos del encuentro que Costa Rica le ganó 4-1 a Nicaragua.