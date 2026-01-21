Hasta en Alajuelense felicitaron a Víctor Reyes por el salto a Europa de su nieto Kenay Myrie

Kenay Myrie vive sus primeros días como legionario, al fichar con el Copenhague de Dinamarca.

Para Víctor “Mingo” Reyes nunca se ha tratado de que él trabaja en el área administrativa de Liga Deportiva Alajuelense y que dos de sus nietos encontraron en Saprissa una oportunidad de continuar desarrollándose después de que en la institución rojinegra los dejaron ir a corta edad.

Él es ese abuelito orgulloso a quienes dentro de la Liga felicitaron cuando Saprissa concretó la venta de la ficha de Kenay Myrie al Copenhague de Dinamarca.

Además, el que añora que el gemelo del lateral, Kenan, también tenga su oportunidad; así como que Kian, el menor de esa dinastía futbolística, haga lo suyo en el semillero rojinegro.

Mientras explicaba cómo se encontraban los trámites para que Ángel Zaldívar ya pueda debutar este 21 de enero, si así lo cree oportuno Óscar Ramírez, Víctor Reyes manifestó en Columbia que siente una alegría enorme por lo ocurrido con Kenay.

Recordó que fue hace un año y medio cuando se produjo el debut de su nieto en un partido contra Santos y destacó que la evolución de él ha sido muy positiva.

“Dar ese salto internacional nos llena de mucha felicidad a todos en la familia, especialmente a mí, en el sentido de que soy un hombre de fútbol, de deporte, que me he dedicado durante más de 40 años a la promoción de estar trabajando en una institución como Liga Deportiva Alajuelense.

”Y que un nieto mío tenga la posibilidad de estar en un equipo top, por decirlo de alguna forma, de Dinamarca, donde va a tener todas las condiciones, es increíble. Está muy contento y se está adaptando paso a paso”, relató Víctor Reyes, quien es el papá de Pamela Reyes, la mamá de Kenay Myrie.

Mencionó que su nieto de momento no va a tener oportunidad de participar en la Champions League, porque todavía no está habilitado, pero que todo llegará en su momento oportuno.

“La experiencia y la vivencia que va a tener él es muy importante para lo que viene. Es una bendición total y es un sueño hecho realidad”, citó.

Contó que Kenay tuvo la oportunidad de vivir en Europa desde los dos hasta los cinco años, porque fue cuando Roy Myrie jugaba en el Gent de Bélgica.

Ahora que volvió a Europa, con 19 años y convertido en jugador del Copenhague, es algo que tiene sin palabras a ese orgulloso abuelito que es una ficha clave en la parte administrativa de Alajuelense.

“Está en un club importante y ojalá tenga experiencias, vivencias y pueda darnos satisfacciones a nivel de Selección Nacional”, apuntó Víctor Reyes.

Sobre Kenan, el gemelo de Kenay, indicó que es un defensa central que lo han llevado paso a paso, después de alguna lesión.

“Esperemos que con el abanico de oportunidad que se pueda brindar en el equipo de Saprissa tenga la posibilidad de jugar, de mostrarse más y tener la oportunidad de un salto”, citó.

La familia es muy manuda, pero cada integrante comprende que el fútbol es de oportunidades y los colores quedan totalmente de lado.

“Fueron las circunstancias que se dieron, si bien es cierto tuvimos la oportunidad de tenerlo a corta edad en la Liga, a los 15 años no fue valorado, nos dijeron que teníamos que emigrar, que no iba a ser considerado. Saprissa nos abrió la puerta y ahí fue el desarrollo deportivo de él, en muy corto plazo y que le permitió dar el salto a Europa”, comentó Víctor Reyes.

Ahí, la victoria es de todos. Por encima de los escudos, los contratos y los colores, está el amor incondicional de una familia que entendió que el éxito de un ser querido no conoce de fronteras, ni mucho menos de rivalidades deportivas.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.