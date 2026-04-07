Gustavo Chinchilla recibe una triste noticia

Gustavo Chinchilla, quien fuera el gerente general de Saprissa y hoy desempeña esa función en Sporting, recibió una triste y lamentable noticia.

Álvaro Chinchilla Corrales, padre de Gustavo, falleció. La información la confirmó Sporting en sus redes sociales.

“Sporting lamenta profundamente el fallecimiento del señor Álvaro Chinchilla Corrales, padre de don Gustavo Chinchilla, gerente general de nuestra institución. Le enviamos todo nuestro apoyo y le expresamos nuestro más sentido pésame a toda su familia”, destacó Sporting.

Este fue el mensaje compartido por Sporting FC. (Sporting FC/Instagram)

Chinchilla, quien estuvo casi seis años en la gerencia de los morados, dejó el club en abril del año pasado y en febrero de este año inició su aventura como gerente de Sporting.