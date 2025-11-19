Puro Deporte

Gustavo Alfaro, ‘dolido’ por la eliminación de Costa Rica del Mundial, manda contundente mensaje a la dirigencia

El entrenador argentino, Gustavo Alfaro, habló de la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026, tras vencer con Paraguay a México

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Gustavo Alfaro "Lamento mucho que Costa Rica no esté en la copa del mundo"







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Gustavo AlfaroExseleccionador de Cosra RicaEntrenador de Paraguay
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.