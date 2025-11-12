Guatemala vs. Panamá: las posibilidades de clasificación rumbo al Mundial 2026

Guatemala y Panamá llegan a la recta final de las eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 con escenarios distintos.

El duelo entre Guatemala y Panamá del jueves 13 de noviembre no solo definirá tres puntos, sino gran parte del futuro de ambas selecciones en las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Panamá llega con ventaja, mientras que Guatemala afronta el partido con la obligación de ganar para mantener viva la ilusión de clasificar.

Escenarios de clasificación

Guatemala: ganar o quedarse sin opciones

Guatemala suma 5 puntos y ocupa el tercer lugar del Grupo A, detrás de Panamá y Surinam (ambos con 6). La Azul y Blanco necesita ganar sus dos últimos compromisos —ante Panamá y Surinam— para llegar a 11 puntos y aspirar al primer puesto que otorga el pase directo al Mundial.

Si gana ambos partidos: clasificaría directamente, siempre que Surinam no gane también los dos suyos por mejor diferencia de goles.

clasificaría directamente, siempre que Surinam no gane también los dos suyos por mejor diferencia de goles. Si empata o pierde ante Panamá: quedaría casi sin posibilidades de acceder al primer lugar y dependería de una combinación de resultados para alcanzar el repechaje.

quedaría casi sin posibilidades de acceder al primer lugar y dependería de una combinación de resultados para alcanzar el repechaje. Para el repechaje: debe terminar en el segundo puesto.

Panamá: con el boleto al alcance

Panamá comparte el liderato con 6 puntos, empatado con Surinam pero con menor diferencia de goles. El equipo de Thomas Christiansen depende de sí mismo: dos victorias más le garantizarían la clasificación directa al Mundial 2026.

Si gana a Guatemala: quedaría muy cerca de sellar el pase y podría definir la cima del grupo en casa ante El Salvador, pero debe seguir muy de cerca el resultado que pueda obtener Surinam.

quedaría muy cerca de sellar el pase y podría definir la cima del grupo en casa ante El Salvador, pero debe seguir muy de cerca el resultado que pueda obtener Surinam. Si empata: aún mantendría opciones, pero dependería de resultados paralelos.

aún mantendría opciones, pero dependería de resultados paralelos. Si pierde: complicaría su panorama y podría verse obligado a pelear el repechaje.

Panorama general del grupo

El Grupo A se encuentra completamente abierto: