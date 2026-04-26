Guardameta se volvió ‘loco’: vea el puñetazo que le pegó a un rival

Jorge Pulido (de azul) fue quien recibió el puñetazo en el rostro.

Ni lo pensó, simplemente reaccionó, se le fue encima y le dio un tremendo puñetazo.

El guardameta, al ver que lo expulsaron, al tener la tarjeta roja frente a su rostro, corrió en búsqueda de su adversario y lo agredió.

Esteban Andrada, exguardameta de Rayados de Monterrey, en México, se descontroló y reaccionó de la peor forma.

El portero del Zaragoza le propinó un puñetazo en el rostro al capitán del Huesca, Jorge Pulido, tras ser expulsado en el tiempo añadido del partido entre ambos equipos por la fecha 37 de LaLiga Hypermotion o Segunda División española.

Enloqueció Esteban Andrada 😳❌️ pic.twitter.com/Jg6VuxbZ2Y — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 26, 2026

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 98, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja, el argentino perdió el control y buscó al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara.

El incidente, que marcó el punto más alto de una tensión creciente sobre el terreno de juego, deja una mancha imborrable en la carrera del guardameta y una herida profunda en la imagen del club aragonés.

Lo sucedido recuerda el castigo que recibió el Mono Burgos en su etapa como jugador del Atlético de Madrid, quien fue sancionado con 12 partidos. ¿Será que Andrada corre con la misma mala fortuna y su sanción será igual de grande?