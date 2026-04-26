Puro Deporte

Guardameta se volvió ‘loco’: vea el puñetazo que le pegó a un rival

El arquero fue amonestado y corrió para agredir al capitán del equipo rival

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro
Jorge Pulido (de azul) fue quien recibió el puñetazo en el rostro. (Manu Fernandez/AP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Esteban AndradaEspañaLiga de España
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.