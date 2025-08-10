Guadalupe remonta y vence a Puntarenas en un partidazo con cinco goles y polémica

El Estadio Colleya Fonseca fue testigo de una emocionante remontada en este inicio del Torneo de Apertura 2025. Puntarenas parecía encaminarse a una victoria cómoda, pero Guadalupe reaccionó con carácter y terminó llevándose el triunfo 3-2 en un duelo que tuvo goles, expulsiones y polémica hasta el pitazo final.

El arranque del partido fue un golpe de realidad para los locales. Apenas al minuto 3, Jean Sánchez abrió el marcador para el Puerto, aprovechando una desatención defensiva. La ventaja se amplió al 22, cuando Raheem Cole definió con frialdad para poner el 0-2 y silenciar las gradas.

Raheem Cole celebra su gol con Daniel Colindres durante el duelo entre Puntarenas y Guadalupe (redes/Redes Puntarenas)

Sin embargo, el segundo tiempo mostró otra cara de Guadalupe. Con más intensidad y empuje, Joao Maleck apareció al 56 con un certero cabezazo que significó el descuento y encendió la esperanza. Puntarenas sufrió un golpe clave al quedarse con diez hombres por la expulsión de su defensor J. Sánchez Rose, lo que abrió aún más el partido.

El empate llegó al 77 gracias a Herrera, quien remató en una jugada rápida que tomó mal parada a la defensa porteña. El Colleya se encendió y la remontada se concretó pocos minutos al 87: Maleck volvió a ganar por arriba para anotar el 3-2 definitivo y sellar un triunfo de oro para los guadalupanos.

⏰ 86’ Gol de Joao Maleck, doblete y Guadalupe remonta el juego. pic.twitter.com/fY1jDdK9Hj — FUTV (@FUTVCR) August 10, 2025

El cierre del encuentro no estuvo exento de tensión. Una trifulca al finalizar el encuentro tuvo las expulsiones de Ulises Segura por Puntarenas y René Miranda por Guadalupe, dejando un sabor amargo en un partido que ya estaba cargado de emociones.

Con esta victoria, Guadalupe llega a cuatro puntos en el torneo y manda un mensaje claro: no se rinde, incluso cuando el marcador parece imposible de revertir. Puntarenas, por su parte, deberá analizar cómo dejó escapar una ventaja de dos goles y corregir sus desconcentraciones si quiere pelear por los primeros puestos.