Puro Deporte

Guadalupe remonta y vence a Puntarenas en un partidazo con cinco goles y polémica

Guadalupe pasó de la pesadilla a la gloria: perdía 0-2 ante Puntarenas, pero en el segundo tiempo reaccionó

Por Rodrigo Calderón

El Estadio Colleya Fonseca fue testigo de una emocionante remontada en este inicio del Torneo de Apertura 2025. Puntarenas parecía encaminarse a una victoria cómoda, pero Guadalupe reaccionó con carácter y terminó llevándose el triunfo 3-2 en un duelo que tuvo goles, expulsiones y polémica hasta el pitazo final.








