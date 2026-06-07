Puro Deporte

Grecia vs. Italia: hora y cómo ver en vivo el amistoso de este domingo 7 de junio

Grecia e Italia se enfrentan este 7 de junio en un amistoso internacional en Creta. Conozca la hora, dónde ver el partido en vivo y el presente de ambas selecciones

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Por La Nación / Argentina / GDA
Grecia e Italia protagonizan un amistoso internacional tras quedar fuera del Mundial 2026. Revise los detalles del encuentro.
Grecia e Italia protagonizan un amistoso internacional tras quedar fuera del Mundial 2026. Revise los detalles del encuentro. (GIACOMO COSUA/NurPhoto via AFP)







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