Grecia vs. Italia: hora y cómo ver en vivo el amistoso de este domingo 7 de junio

Grecia e Italia protagonizan un amistoso internacional tras quedar fuera del Mundial 2026. Revise los detalles del encuentro.

Las selecciones de Grecia e Italia se enfrentarán este domingo 7 de junio en un partido amistoso. El encuentro está programado para la 1 p. m. en el Pankritio Stadium, ubicado en la ciudad de Creta, Grecia.

Los aficionados podrán seguir el compromiso mediante la plataforma de streaming Disney+.

Así llegan Grecia e Italia al amistoso

Grecia afronta este compromiso después de empatar 2-2 frente a Suecia en su presentación más reciente.

Por su parte, Italia llega con mejores sensaciones tras imponerse 1-0 a Luxemburgo en su último partido.

Ambas selecciones quedaron fuera de la Copa Mundial de 2026. En el caso de los italianos es la tercera ocasión de forma consecutiva.

Próximos partidos de Grecia e Italia

Después de este amistoso, Italia volverá a la acción el 25 de setiembre cuando se enfrente a Bélgica por la UEFA Nations League.

Mientras tanto, Grecia tiene previsto medirse ante Serbia el 24 de setiembre.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.