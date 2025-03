Goleada y un error que duele: este es el uno a uno de los jugadores de la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica cumplió con su papel de favorita y selló el pase a la Copa Oro. Con goleada de 6-1, la Tricolor borró a Belice, que al final en el marcador global se llevó 13 tantos de los ticos.

Alejandro Bran en dos ocasiones, Alonso Martínez, Manfred Ugalde y Álvaro Zamora hicieron las conquistas de los nacionales. Además, el primero fue un autogol de Dronell Eric Arzú, apenas a los 54 segundos del encuentro.

Lo malo en el compromiso fue el error de Alexis Gamboa, quien en el arranque del segundo tiempo se descuidó. Francisco Calvo le dio el pase, no se percató y la pelota le pasó a la par, lo que aprovechó Bernárdez para abombar las redes. La afición no perdonó a Gamboa, quien fue silbado cada vez que tocó la pelota.

Nota y análisis del desempeño de cada jugador de Costa Rica:

- Patrick Sequeira (8):

Tuvo una noche muy tranquila. Belice no presentó peligro a la ofensiva y el arquero nacional, prácticamente no tuvo trabajo. Lástima el gol en contra, pero no fue su culpa, fue responsabilidad total de Alexis Gamboa. Esas cosas no pueden pasar, menos ante un rival que no asusta a nadie.

- Alexis Gamboa (5):

¿Qué te pasó Gamboa? Increíble que en el arranque del segundo tiempo se descuidara como lo hizo. Dejó pasar la pelota y permitió que Bernárdez anotara para Belice. Increíble el regalo del zaguero, demasiado displicente. La afición lo castigó con silbidos cada vez que tomó el balón.

- Francisco Calvo (8):

Bien, el capitán, quien trata de darle seguridad a la zaga. En la acción con Gamboa, él le dio el pase, pero Alexis se descuidó e hizo bien en llamarle la atención.

- Jeyland Mitchell (9):

Impresionante corrida, la de Jeyland al minuto 32, cuando el juego estaba 3-0. Carlos Bernárdez, atacante de Belice, montó el contragolpe, se fue solo a encarar a Patrick Sequeira y Mitchell sacó a relucir su velocidad. Le dio alcance y cuando el rival iba a disparar lo trabó y Patrick se dejó el balón.

La Selección de Costa Rica cumplió y apaleó a Belice, que no fue rival en la disputa por el pase a la Copa Oro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Gerald Taylor (6):

No se pudo mostrar, una lesión lo sacó del partido al minuto 28. En acción defensiva, en la lucha con un jugador de Belice, el adversario le cayó encima y Taylor no pudo seguir. Se marchó llorando, desconsolado y no es para menos, recién se recuperó de una lesión y de nuevo vuelve a sufrir.

- Joseph Mora (7):

Pudo dar más, sobre todo al sumarse a la ofensiva. En el campeonato nacional se ha visto mejor. Joseph tiene ese ida y vuelta, incluso lo resaltó Miguel Herrera en el amistoso contra Estados Unidos, pero casi no lo mostró en el partido.

- Alejandro Bran (9):

Gran gol de Alejandro, fuerte remate, pero el portero le ayudó, porque no le metió las manos a la pelota. Su labor en la mitad del campo fue buena y sin duda le ayudará para tomar su mejor forma. Pero para no dejar dudas, hizo otro golazo al minuto 65. Una joya que dejó congelado al arquero visitante.

- Josimar Alcócer (8):

Empezó bien, con ganas, corriendo, pero poco a poco le bajó el ímpetu. Quizá lo amilanaron con faltas, porque recibió un par de patadas que lo hicieron cuidarse un poco.

- Kenneth Vargas (8):

Otro que anduvo esforzado en la serie de dos partidos ante Belice. Bien por Kenneth, quien se dedicó a hablar en la cancha y lo hizo. Tiene velocidad, él lo sabe y siempre trata de sacar provecho de ese recurso.

Álvaro Zamora ingresó en la etapa de complemento y colaboró con un gol a la paliza sobre Belice. Aquí superó a Norman Anderson. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Alonso Martínez (9):

Está en buen momento y cada vez se entiende mejor con Manfred Ugalde. Tuvo su premio con el gol, gran remate y para el segundo tiempo, Miguel Herrera decidió cuidarlo y está bien, porque cumplió en los dos partidos.

- Manfred Ugalde (9):

Es un goleador, con tres tantos en la serie, Manfred se lució y es claro que es punto alto de la Selección. Manfred se siente bien, a gusto en el equipo de todos y busca tener buena sintonía con Alonso Martínez y Kenneth Vargas.

- Carlos Mora (7):

El nuevo carrilero, ahora es lateral, lo hizo bien, pero pudo dar más. Sacar diferencia con su velocidad y control de la pelota. Tuvo un par de incursiones, centros que no tuvieron un buen destino.

- Álvaro Zamora (8):

Quiso hacer lo mismo que en el juego anterior, aportar en ofensiva. Lo intentó por la izquierda, pero tal vez le faltó encarar más, buscar marcar diferencia en el uno contra uno. Al final marcó el sexto del partido, en pase que le sirvió Andy Rojas.

Miguel Herrera, técnico de la Selección de Costa Rica, terminó satisfecho con el trabajo de la escuadra nacional. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

- Randy Vega (7):

Llegó con ganas, con deseos de mostrarse y de demostrarle a Miguel Herrera que puede contar con él. Es pícaro y lo intenta, hizo una jugada que debió terminar en el gol, le movió la cintura a un rival y luego sacó el disparo que pasó rozando el vertical.

- Santiago van der Putten (8):

Bien por el muchacho. No se complica, es joven, pero conoce su trabajo y aprovechó la oportunidad que le dio el técnico de la escuadra nacional.

- Andy Rojas (8):

Buen juego del joven legionario, quien se movió por todo el frente de ataque y acompañó a Alejandro Bran en la jugada que terminó en el sexto tanto. Andy recibió dentro del área, centro y le puso en bandeja el gol a Álvaro Zamora.